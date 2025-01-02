New York borsasından güne yüksek başlangıç (2 Ocak 2025)

Pay piyasalarında yılın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlenirken yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın izleyeceği yol haritası ile Trump'ın atacağı adımlara dair görünümü değerlendiriyorlar.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 211 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, 8 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Söz konusu verilerin ülkedeki iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğine yönelik görüşü güçlendirdiğini belirten analistler, enflasyonun istenen hızda yavaşlamaya devam etmemesi durumunda, faiz oranlarını daha yüksek seviyede tutabilmesi için Fed'e esneklik sağlayabileceğini ifade etti.

Tesla güne kayıpla başladı

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,97'ye çıkarken, mortgage başvuruları yüzde 21,9 azaldı. ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi de 4 baz puan azalışla yüzde 4,54'e geriledi.

Kurumsal tarafta, yıllık araç teslimatlarının azaldığını bildiren ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, yüzde 4'ün üzerinde kayıpla güne başladı.