New York'ta pay piyasalarından yılın ikinci yarısına pozitif başlangıç

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek döneme dair belirsizlikleri sürerken, ABD'de bu hafta başta cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemi, piyasaların odağında bulunuyor.

Ülkede istihdamın güçlü kalması, Fed'in enflasyonla mücadelesini zorlaştırıcı bir etken olarak kabul edilirken, bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin iş gücü piyasasının sıkılığına ilişkin son durumu ortaya koyması bekleniyor.

Fed'in son toplantı tutanakları yatırımcıların odağında

Fed, işsizliğin tarihi düşük seviyelerden sınırlı da olsa yükselmesini ve sıkı iş gücü piyasasının enflasyonu destekleyici konumunun güç kaybetmesini istiyor. İstihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağı tahmin edilirken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı sözle yönlendirmeler ile çarşamba günü yayımlanacak Fed'in son toplantısına ait tutanaklar da yatırımcıların odağında yer alıyor. Ayrıca ABD'de bugün açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de takip edilecek veriler arasında öne çıkıyor.

Boeing ve Chewy hisseleri değer kazandı

Kurumsal tarafta ise evcil hayvanlarla ilgili ürünler satan Chewy'nin hisseleri, 2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen 'Roaring Kitty' sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill'in şirket hisselerini aldığının bildirilmesi sonrası yüzde 4'ün üzerinde değer kazandı. ABD'li uçak üreticisi Boeing'in hisseleri de şirketin parça üreticisi Spirit AeroSystems'ı yaklaşık 4,7 milyar dolara satın alacağını duyurmasının ardından yüzde 3'ün üzerinde yükseldi.