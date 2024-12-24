Noel sebebiyle erken kapanış yapacak New York borsası yatay seyirle açıldı

Noel tatili dolayısıyla bugün erken kapanış yapacak Amerikan borsaları, yarın ise kapalı olacak. New York borsası bugün güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 artışla 42.916,48 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,18 artarak 5.984,63 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 artışla 19.818,47 puana ulaştı.

Fed'in gevşeme sürecinin uzayacağına yönelik sinyalleri sonrasında yükseliş eğilimini sürdüren ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,62 seviyesine çıktı.

Kurumsal tarafta ise American Airlines'ın hisseleri, şirketin hava yolu seyahatinin en yoğun olduğu Noel arifesinde teknik bir sorun nedeniyle ABD'deki tüm uçuşlarını kısa süreliğine durdurmasının ardından yüzde 2'ye yakın değer kaybetti.