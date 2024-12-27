Noel tatili dönüşü Avrupa borsalarında işlem hacmi düşük kalmaya devam ediyor

Avrupa borsaları Fransa hariç negatif seyrediyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 503,29 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 19.822 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 kayıpla 8.113 puan seviyesinde. İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 33.655 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.290 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 kayıpla 11.450 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük kalmaya devam ederken ABD Merkez Bankası'nın gevşeme döngüsünde gelecek yıl atacağı adımlara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

20 Ocak'ta görevi devralacak ABD'de yeni yönetimin uygulayacağı ticaret politikaları da özellikle ABD'nin önemli ticari partnerlerinden olan diğer ülkeler gibi Avrupa tarafından da yakından takip ediliyor.