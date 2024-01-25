"Not artırımları yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekebilir"

Yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co, 2024 yılı strateji raporunu yayımladı. Raporda, 2024 için temel varsayımın, yavaşlayan ancak güçlü bir ekonomik faaliyetin yanı sıra yüksek olsa da düşüşe geçmiş enflasyon ile güçlü Türk lirasından oluştuğu ifade edildi.

İç talebi etkileyen daraltıcı politikaların ve zayıf ihracat pazarlarının devam etmesi nedeniyle büyümede potansiyel risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilen raporda, enflasyonun yılın ilk yarısında yükseleceği, ancak sonrasında kademeli olarak gerileyerek yılı yüzde 45 seviyesinde tamamlamasının öngörüldüğü bildirildi.

Raporda, Merkez Bankasının politika faizini bu ay 250 baz puan artırarak yüzde 45'le zirveye çıkarmasının beklendiği aktarılarak, "TCMB'nin ilk faiz indirimine ekimde başlayacağı ve yıl sonuna kadar kümülatif olarak 750 baz puan indirim yapacağını öngörüyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

TL yoğunluklu şirketler öne çıkacak

TL'deki potansiyel değerlenme ve makroekonomik görünümdeki iyileşmenin belirli sektörler için güçlü bir katalizör görevi göreceğine dikkat çekilen raporda, bankacılık, iletişim ve perakende gibi gelirleri TL yoğunluklu olan sektörlerin, makro ekonomik görünümün iyileşmesinden ve TL'nin güçlenmesinden faydalanabilecekleri kaydedildi.

Raporda, ekonomik yavaşlamanın etkisini göstermesi ve TL'nin reel olarak değer kazanmasının, gelirleri dövize bağlı sektörlerin kar marjlarında baskı oluşturabileceği ihtimali nedeniyle döngüsel sektörler, ihracatçılar ve gelirleri döviz bazlı sektörlerin BIST 100 endeksinin altında performans gösterebileceği ifade edildi.

BIST100’ün şu anda Fiyat/ Kazanç (F/K) oranı bazında gelişmekte olan piyasalara kıyasla yüzde 61 iskontolu işlem gördüğü belirtilen raporda, şunlar aktarıldı: "Yeni fiyat hedeflerimizi eklediğimizde, önümüzdeki 12 ay için endeks hedefimiz 11.425'e ulaşıyor ve bu da yüzde 43 yukarı yönlü bir artış anlamına geliyor.

Bu raporda, en güncel makro varsayımlarımızı modellerimize dahil ediyoruz. Vakıfbank’ı TUT'tan AL'a yükseltiyoruz. Coca-Cola İçecek’i model portföyümüzden çıkarırken Yapı Kredi ve Şok Marketler'i ekliyoruz. Turkcell, Türkiye Sigorta, MLP Sağlık, Sabancı Holding, Ülker, Yapı Kredi ve Şok Marketler model portföyümüzü oluşturuyor."