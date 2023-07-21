Odaş Elektrik bağlı ortaklığı Çan2 Termik'te hisse sattı

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, elde edilecek kaynağın tamamının sermaye avansı olarak Çan2 Termik A.Ş.'ye aktarılacağını ve tüm kaynağın Çan2 Termik A.Ş'nin Yapı Kredi Bankası ve Halkbank konsorsiyumunun erken borç ödenmesinde kullanılacağını belirtti.

Odaş hisseleri saat 1343'te %4.3 primle 10.22 liradan işlem görüyor. Çan2 Termik hisseleri ise %3.41 kayıpla 20.96 lirada bulunuyor.

Odaş, ödenmiş sermayesi 800 milyon lira olan Çan2 Termik'te %76.77 hissedar konumunda bulunuyor. Satışa konu hisseler sermayenin %5'ine denk geliyor.