Odeon Turizm halka arz sürecini başlattı

Coral Travel Group bünyesinde faaliyet gösteren Odeon Turizm, halka arz süreci kapsamında SPK’ya başvuru yaptı.

Odeon Turizm; Seven Seas Life ve Marvida Family Eco otellerini bünyesinde barındıran Otium Otelcilik, tur operatörlüğü alanındaki iştiraki Coral Seyahat ve güvenlik hizmetleri sunan Odeon Güvenlik Koruma gibi iştiraklerle birlikte faaliyet gösteriyor.

Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, halka arz sürecine ilişkin değerlendirmesinde, “Bu yalnızca bir finansal hamle değil, aynı zamanda kurumsallaşma, şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzun da önemli bir göstergesi. Türk turizmine ve sermaye piyasalarına değer katacağına inanıyoruz” dedi.

30 yılı aşkın deneyim

1992 yılında Antalya’da kurulan Odeon Turizm, konaklama, transfer, rehberlik, tur organizasyonları ve kurumsal etkinlik yönetimi gibi geniş bir hizmet ağı sunuyor. Türkiye'nin önde gelen destinasyonlarında aktif olan şirket, ISO 9001 başta olmak üzere birçok uluslararası kalite ve yönetim sertifikasına sahip.

Hizmet ihracatında güçlü konum

Odeon Turizm, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından her yıl ödüllendirilen şirketler arasında yer alıyor. Türkiye’nin lider yer hizmetleri sağlayıcılarından biri olan Odeon, sektöre operasyonel kapasitesinin yanı sıra önemli ekonomik katkılar da sağlıyor.