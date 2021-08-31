Orçay'ın halka arzına 5,46 kat talep

Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının halka arzı 26-27 ağustos tarihlerinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşti.

Tera Yatırım Menkul Değerler'den halka arz sonucuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 12 milyon 465 bin liradan 20 milyon 465 bin liraya artırılması nedeniyle ihraç edilen 8 milyon lira nominal değerli paylar halka arz edildi.

Şirket paylarının halka arzında 1 lira nominal değerli payların halka arz fiyatı 9,90 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 79 milyon 200 bin lira olarak gerçekleşti.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 5,46 katına denk gelen 432 milyon 534 bin 990 lira karşılığı filtre edilmemiş 43 milyon 690 bin 403 nominal değerli talep geldi.

Halka arza toplamda 75 bin 496 olarak yatırımcı katıldı.