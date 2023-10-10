Ortadoğu'da savaş piyasaları vurdu

Birol BOZKURT

Hamas’ın İsrail’e yönelik son zamanların en büyük saldırısını başlatmasının şok etkisi tüm piyasaları sarstı. İsrail’in de sert karşılık vermesiyle çatışmalar şiddetlenirken, birçok borsa yeni haftanın ilk işlem gününde sert kayıplar yaşadı.

Borsa İstanbul’da çatışmaların etkisiyle yeni haftaya düşüşle başladı. Uzmanlar gerginliğin devam etmesinin piyasaları negatif etkileyebileceğini söylerken, şiddeti tırmandıracak açıklamaların kayıpları derinleştirebileceği uyarısı yapıyor. Yatırımcıların temkinli olması gerektiğini söyleyen uzmanlar panik satışlardan uzak durulması gerektiğini söylüyor.

Borsa haftaya yüzde 3,21 düşüşle başladı

Küresel piyasalar, İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle haftaya negatif bir seyirle başlarken, bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

BIST 100 endeksi, dün güne yüzde 1,94 azalışla 8.300 puandan başladı. Daha sonra toparlanma çabalarının sonuç vermediği borsada öğleden sonra kapanışa yakın satışlar derinlişti ve günü yüzde 3,21 düşüşle 8.193 puandan tamamladı. Uzmanlar teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.7900 seviyesinin destek, 8.400 ve 8.550 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İsrail'de son yılların en büyük çatışmaları yaşanırken, bu durum pazar günleri işleme açık olan Tel Aviv Borsası'nda sert satışlara yol açtı. İsrail'in endeksi TA-35 borsası pazar günü yüzde 7.6 değer kaybetti. Endeks böylece üç yılın en büyük kaybını yaşadı. İsrail Borsası'ndaki sert düşüş İsrail Merkez Bankası'nın hamlesiyle savuşturuldu. İsrail MB, 30 milyar dolarlık döviz satışı ve piyasaya 15 milyar dolar likidite sağlama sözü sonrası Tel Aviv Borsası yüzde 1 yükselişle açıldı.

Ortadoğu borsaları çakıldı

Kuveyt, Katar, Umman ve Bahreyn'deki borsalar da benzer düşüşler yaşadı. Ortadoğu'nun en büyük borsası olan Suudi Arabistan'daki Tadawul Hisse Endeksi yüzde 1.3 düştü. Kuveyt, Katar, Umman ve Bahreyn'deki borsalar da benzer şekilde geriledi. Uzmanlar bu saldırıların daha önceki çatışmalardan daha fazla etkisi olacağını belirtiyor.

Borlease Otomotiv halka arz oluyor

Sixt Rent A Car'ın Türkiye'deki kısa dönem ve günlük kiralama operasyonlarını bünyesinde barındıran Borlease Otomotiv halka arz oluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,2 milyar TL büyüklüğündeki halka arz kapsamında talep toplama 11-12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Borlease Otomotiv yatırımcılarına, 3 yıllık net dağıtılabilir kârının asgari yüzde 40'ını dağıtacak.

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş: Çatışmalar altına ilgiyi artırdı

Savaş belirsizliğine ilk tepkilerden biri altında yaşandı. Global piyasalarda 1820 dolara kadar gerilemiş bulunan ons altın, 1850 dolar seviyelerine kadar yükseldi. Borsa İstanbul’un da ilk tepkisi %1-2 civarında olumsuz oldu. Önümüzdeki günlerde, İsrail’de yaşanan savaşın bölgesel bir savaşa dönüşeceğini düşünmüyoruz ve sürpriz olumsuzluklar yaşanmadıkça piyasaların bu şoku sindirmesini bekleyebiliriz.

Borsa İstanbul da yeniden kendi iç dinamiklerine dönebilir. Jeopolitik belirsizliklerin ve özellikle savaş riskini arttırdığı ya da realize ettiği dönemlerde ‘altın’a olan ilgi artmaktadır. Özellikle global faiz artırım süreçleri devam ederken altın 1.900 dolar seviyelerinden 1.820 dolar seviyelerine kadar gerilemişti. Savaş haberleriyle 1.850 dolar seviyesine toparladı. Önümüzdeki haftalarda İsrail’den gelecek haberlere göre altın piyasasının da yönünü bulmasını bekleyebiliriz.