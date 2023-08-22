OYAK, Hektaş'ta hisse satacağını duyurdu

Hisse başına 23,37 TL’den yapılacak satış Türkiye dışında yerleşik uluslararası bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla gerçekleştirildi.

Satışta brüt hasılat 2,04 milyar TL oldu. İşlemin Borsa dışı bir işlem olarak 23 Ağustos’ta tamamlanması bekleniyor.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre işlemde HSBC Bank Plc. OYAK’ın tek plasman temsilcisi olarak görev aldı. İşlem sonrası OYAK’ın Hektaş’taki payı yüzde 55,37 olacak ve çoğunluk pay sahibi olmaya devam edecek