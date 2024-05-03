Oyun şirketlerine yatırım için fon kuruldu

Dijital oyun endüstrisindeki girişimcilere destek verecekolan PlayGate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun (GYSF) tanıtım toplantısı StarGate'in İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Maslak Mahallesi'nde bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan StarGate CEO'su Mustafa Cihat Durmuş, dijital oyun endüstrisinin ülke ekonomilerini besleyen en güçlü endüstrilerden biri haline geldiğini söyledi.

'206 milyar dolara yükselecek'

Dünya üzerinde 3 milyar kişinin dijital oyun oynadığını kaydeden Durmuş, bu oyunların ekonomiye kazandırdığı değer 185 milyar dolar olduğunu 2026 yılında bu pazar payının 206 milyar dolar olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Durmuş, Türkiye'nin, gerek oyuncu sayısı gerekse geliştirici sayısıyla global pazardan ciddi bir pay almayı başardığını aktardı.

Türkiye'de dijital oyunun yatırım yapılana alanların başında geldiğini ifade eden Durmuş, şunları kaydetti: "Avrupa'da 2023 yılında yatırım anlaşmalarında işlem hacmi bakımından beşinci, işlem sayısı olarak birinci sırada yer aldık. Dünyada ve Türkiye'de giderek büyüyen oyun endüstrisi artık bacasız dev bir ekonomi. Biz de hızla büyüyen bu endüstride hızla büyüyen yatırımcı, yayıncı ve potansiyel iş ortaklarını bir araya getirmek amacıyla StartGate'i 200 milyon liralık bir yatırımla kurduk.

Ülkemizde 5 yıl içinde 3 unicorn çıkarma hedefiyle çıktığımız bu yolda, gururla belirtmeliyim ki kuruluşumuzun birinci yılı dolmadan kurmuş olduğumuz ekosistem yapımız sayesinde önemli bir yol kat ettik. Oyun endüstrisinin büyümesi ve gelişmesi için de Aktif Portföy ile stratejik bir iş birliğine imza atarak PlayGate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduk. Fonun, Türkiye oyun endüstrisinin gelişimi noktasında önemli bir kaldıraç olacağına inanıyoruz. Fonumuz yerel ve global tüm yatırımcılara açık bir fon olacak. Özellikle global yatırımcıların bu endüstriye olan ilgisini fonumuz aracılığıyla ülkemize getirmeyi öngörüyoruz."

'PlayGate'in 750 milyon lira büyüklüğe ulaşmasını hedefliyoruz'

Durmuş, dijital oyun alanındaki yatırımların ciddi kazanç getirdiğini ve yatırımcıların da yatırımlarını doğru bir kanalla güçlü oyunculara yapmak istediğini belirtti.

PlayGate GYSF'nin, StarGate'in endüstri gücünü de arkasına alarak çoklu katılım sayısı ile bölgenin en büyük yatırım fonu olacağına inandıklarını vurgulayan Durmuş, "Fon büyüklüğümüzün orta vadede 750 milyon lira büyüklüğe ulaşmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Aktif Portföy Genel Müdürü Yasin Atikler de Aktif Bank iştiraki Aktif Portföy olarak, girişimcilik ekosistemini desteklemeyi ve yeniliklere öncülük etmeyi önemsediklerini söyledi.

Türkiye için çok önemli olduğuna inandıkları oyun endüstrisinin PlayGate GYSF ile ivme kazanacağına inandıklarını kaydeden Atikler, bu işbirliğinde emeği geçen StartGate ekibine teşekkür etti.

Toplantıya StarGate CEO'su Mustafa Cihat Durmuş ve Aktif Portföy Genel Müdürü Yasin Atikler'in yanı sıra, StarGate Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhammed Faruk Durmuş, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, bazı şirket çalışanları ve davetliler katıldı.

Büyüklüğünün 750 milyon liraya ulaşacağı öngörülen PlayGate GYSF ile başarı potansiyeli olan dijital oyun ve oyun teknolojileri girişimcilerine yatırım yapılması amaçlanıyor.