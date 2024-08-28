Özata Denizcilik talep toplama tarihleri, hisse fiyatı ve hisse kodu nedir?

Yalova'nın Altınova ilçesindeki tersanede, dünyanın birçok ülkesine, her tipte gemi ve deniz aracı için tamir, bakım, onarım hizmeti veren Özata Denizcilik'in halka arzında talep toplama süreci devam ediyor.

Özata Denizcilik hisse fiyatı, hisse kodu ve talep toplama tarihleri

Halka arz başvurusu onaylanan Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin payları, sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle satılacak. Paylar ise bireysel yatırımcıya eşit dağıtılacak.​​​​​​​ Şirketin halka arz fiyatı 105 lira olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğünün 1 milyar 400 milyon lira olması bekleniyor.

13 milyon 350 bin lot payın dağıtılacağı şirketin halka arzında talep toplama yarın sona erecek.

Özata Denizcilik ne iş yapar? Halka arz gelirini nerede kullanacak?

Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven, neden şirketini halka arz ettiğini şu sözlerle anlattı: "Halka arza niye katıldık? Birincisi hem biraz daha büyümemiz lazım. Çünkü dünyaya ayak uydurmamız lazım. Güneş enerji santrali (GES) yatırımını 13 megavata mutlaka tamamlamamız lazım. İskele boylarımızı uzatmamız lazım. Bakım onarım tersanemizde şu anda 2 havuz var. 200 metrelik gemiler yapıyoruz. Havuzumuz 264 metre. Artık 320 metrelik gemiler var. Bu havuzları büyütmemiz lazım. Bunlara ayak uydurmak için bu yatırımları mutlaka yapmak lazım. Halka açılmayı, büyüme hedeflerimizi sürdürmek, kurumsal yapımızı güçlendirmek, şeffaflık ve hesap verebilirlik düzeyimizi yükseltmek yönünde stratejik bir adım olarak görüyoruz aslında. Halka açılmamız, kurumsal yönetim anlayışının şirket faaliyetlerine yön vermesine imkan sağlayacak, potansiyel müşteriler ve iş ortaklarımız nezdinde mevcut güvenirliliğimiz perçinlenecek. Öte yandan halka arzla büyüme ivmemize hız kazandırıp, bu yolda yatırımlarımızda kullanmak üzere önemli bir finansmana ulaşmayı hedefliyoruz."