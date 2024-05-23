Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz halka arz oluyor: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzı ne zaman başladı?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme’nin halka arzı bugün başladı. 23-24 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse fiyatı ne kadar?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse fiyatı 28 TL olarak belirlendi.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme hisse kodu ne?

Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Özyaşar Tel ve Galvanizleme 'OZYSR' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme lot dağıtımı nasıl olacak?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzında toplam 31.200.000 lot hissenin dağıtımı yapılacak. Halka arza 2 milyon kişinin katılması halinde 15-16 lot, 2,5 milyon kişinin katılması halinde 12-13 lot, 3 milyon kişinin katılması halinde 10-11 lot hisse dağıtımı yapılması bekleniyor.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzını hangi bankalar veriyor?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. tamamen eşit dağıtım ve borsada satış yöntemi ile halka arz olacak. Bu durumda tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanabilecek. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, Akbank, Yapı Kredi, TEB, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası ve diğer aracılık faaliyeti yürüten tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden halka arza katılabilecek.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme ne iş yapıyor?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Derviş Ali Çokyaşar, yaptığı açıklamada, 1973 yılında kurulmuş 51 yıllık sektör tecrübesine sahip enerji, altyapı, geri dönüşüm, ambalaj, mobilya, otomotiv, inşaat gibi bütün büyük sektörlere üretim yapan tel ve tel ürünleri üreticisi bir şirket olduklarını belirtti.