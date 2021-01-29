Pandemi dönemi yatırımcıya ve istihdama yaradı

COVID-19’un pandemiye dönüşmesiyle birlikte ağırlığı KOBİ’ler olmak üzere çok sayıda firma ekonomik darboğaza girerken, bu süreçte paniklemeyen firmalar yatırıma yöneldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, 2020 yılı Aralık ayına ilişki teşvik belgesi istatistiklerini Resmi Gazete’de yayınladı. Aralık’ta 28 milyar 114 milyon liralık sabit yatırım öngören 1.182 proje teşvik belgesine bağlandı. Teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 1 milyar 813 milyon dolarlık ithal makine ve teçhizat kullanımı öngörülürken, 29 bin 363 kişilik istihdam taahhüdünde bulunuldu.

Aralık ayı rakamlarının da eklenmesiyle birlikte DÜNYA’nın yaptığı hesaplamalara göre, 2020 yılında teşvik belgeli yatırımlar adet bazında yüzde 79.5 artarak 10 bin 157’ye çıktı. Sabit yatırım tutarı yüzde 22.77’lik artışla 243 milyar 181 milyon liraya ulaştı.

Aralık'ta milyarlık 4 yatırım geldi

Aralık ayında 1 milyar liranın üzerinde 4 yatırım teşvik belgesine bağlandı.

En yüksek teşvik belgeli yatırım 4 milyar 200 milyon lira ile Maxicells İlaç firmasından geldi. Şirket, İstanbul’da ilaç fabrikası kuracak.

Aynı dönemde Dicle Elektrik muhtelif illerde elektrik enerjisi temini için 1 milyar 450 milyon liralık, Park Cam firması Bilecik’te cam şişe üretimi için 1 milyar 153 milyon liralık, Nemport Liman şirketi İzmir’de liman işletmeciliği işi için 1 milyar 60 milyon liralık yatırım teşvik belgesi aldı.

Tosyalı Filyos Endüstri Bölgesi A.Ş Zonguldak’ta endüstri bölgesi yatırımı için 631 milyon 808 bin liralık, Mav Elyaf Tekirdağ’da kumaş üretimi için 600 milyon liralık, OQA Enerji Aydın’da seramik karo üretimi için 584 milyon 139 bin liralık teşvik belgesi aldı.