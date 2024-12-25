Para piyasalarına göre BoJ ocak ayında yüzde 46 ihtimalle faiz artırımı yapacak

Asya borsalarında açık olan piyasalarda karışık bir seyir öne çıkıyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.382, puandan işlem görüyor.

BoJ Başkanı Kazuo Ueda bugün yaptığı açıklamada ekonomiye yönelik belirsizliğin yüksek olduğunu ifade ederek, "Para politikasını aşırı gevşek bırakmak BOJ'un, faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmeye zorlayabilir, bu da uzun vadede kalıcı ekonomik büyüme için olumsuz olacaktır" dedi.

ABD yönetiminin ekonomi politikasıyla ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu kaydeden Ueda, "ABD'nin politikaları global ekonomi ve piyasalar üzerinde devasa etkiler yapabilir, bu nedenle Japonya ekonomisine ve fiyatlara etkilerini ayrıntılı incelemek zorundayız" ifadesini kullandı. Ueda'nın açıklamaları sonrasında para piyasalarında BoJ'un gelecek yıl ocak ayında yüzde 46 ihtimalle faiz artırımı yapacağı fiyatlanıyor.

ABD-Çin ekonomi savaşları

ABD'nin Çin'e uygulayacağı olası tarife artışlarının imalat sanayi ve ihracat oranları gibi önemli makroekonomik göstergeler üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, ticaret savaşlarının yeniden canlanma riskinin bölge genelinde risk iştahını sınırladığını bildirdi.