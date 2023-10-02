Paycell'liler Borsa İstanbul'daki şirketlere ortak olabilecek

Paycell'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda işlem portföyüne emtia ve Amerikan borsalarının ardından Borsa İstanbul'da hisse senedi alım satımını da dahil etti. Böylece Paycell kullanıcıları, platforma entegre finansal hizmetler sunan Colendi Menkul Değerler aracılığıyla Borsa İstanbul'da hızlı ve güvenle yatırım yapabiliyor.

Paycell'in sunduğu hizmet, kullanıcılarına sağladığı alternatif ödeme yöntemleri ve zahmetsiz deneyim ayrıcalığıyla öne çıkıyor. Paycell'liler, kullanım kolaylığı sağlayan uygulama arayüzü sayesinde bütçelerine göre ve bir banka müşterisine ihtiyaç duymadan Borsa İstanbul'da yatırım yapma fırsatı elde ediyor.

Kullanıcılar, uygulamayla portföylerini ve piyasaları düzenli olarak kolayca takip edebiliyor, Paycell'in yatırım alanında sunduğu geniş ürün gamı ile portföylerini çeşitlendirebiliyor. Üstelik alım satım işlemleri, lansmana özel 1 Kasım'a kadar komisyonsuz yapılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paycell Üst Yöneticisi (CEO) Serhat Dolaz, Paycell'in daha önce yine Colendi Menkul Değerler iş birliği ile Amerikan borsalarında yatırım yapma imkanı sunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Müşterilerimize tüm finansal ihtiyaçlarını güvenli ve eşsiz bir deneyimle sunabilme vizyonuyla çıktığımız yolda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli madenlerin yanı sıra Amerikan borsalarında da yatırım olanağı sağlamıştık. Şimdi de daha kapsayıcı bir yatırım portföyü sunma amacıyla, hizmetlerimizi Borsa İstanbul (BİST) ile çeşitlendirerek artırmaya devam ediyoruz. Operatör bağımsız, herhangi bir banka müşterisi olsun ya da olmasın tüm kullanıcılarımız, Paycell uygulamamız üzerinden Borsa İstanbul'da yatırım yapabilecek."