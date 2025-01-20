Pestisite kızdı üretime geçti şimdi borsaya hazırlanıyor

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na baş­vuruda bulunan Altun Gı­da, halka arz geliri ile organik ve inorganik büyümeyi hedefliyor. Taslak izahnameye göre şirket, çı­karılmış sermayesini 127 milyon TL’den 142 milyon TL’ye yükseltil­mesi nedeniyle artırılacak 15 mil­yon TL nominal değerli 15 milyon adet pay ve ortaklardan 5 milyon TL nominal değerli 5 milyon adet pay olmak üzere toplam 20 milyon TL değerli 20 milyon adet payla­rı halka arz etmeyi planlıyor. Şir­ketin halka açıklık oranı da yüzde 14,08 olacak.

1981 yılında Hatay İskende­run’da kurulan Altun Gıda’nın Yö­netim Kurulu Üyesi Anıl Altun, “2011 yılında kendi standartları­mıza uygun ürün bulamadığımız için kendimiz üretime girdik. Kötü komşu ev sahibi yaptı. Hikayemiz de burada başladı. Bugün satışları­mızın yüzde 98’ini ihraç ediyoruz ve Avrupa’nın dev marketlerinin reyonlarında ürünlerimizi satıyo­ruz. Şirketimizin 44 yıllık deneyi­mini taçlandırmak için de halka açılmaya karar verdik ve SPK’ya başvuruda bulunduk” dedi.

Şirket, başta Avrupa Birliği ol­mak üzere, Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarına ihracat ya­pıyor. Üretimin büyük bir bölümü şirketin kendi mülkiyetinde bulu­nan 3.4 metrekare alanda gerçek­leştiriliyor. Hatay Dörtyol’da 32 bin metrekare alan üzerine 14 bin metrekare alanı kapalı kurulu te­sisi ve 6 bin metrekare içerisinde bulunan 2.200 metre kapalı alanlı soğuk hava ve şoklama odaları bu­lunuyor.

Organik ve inorganik büyüyecek

Gazetecilerle bir araya gelen Anıl Altun, yıllık konsolide ola­rak 100 bin ton yaş meyve sebze ticareti hacmine sahip oldukları­nı ifade etti. Borsada Yıldız veya Ana Pazar’da işlem göreceklerini dile getiren Altun, halka arz geliri­ni büyümede kullanacaklarını an­lattı: “Halka arz gelirimizin yüzde 30’unu işletme sermayesi, yüzde 30’unu şirket satın alımlarını, yüz­de 40’ını da üretime yönelik yatı­rımlarda kullanacağız.

Amacımız, organik ve inorganik büyüme için belli bir Pazar payı edinmiş şirket­leri zaman kaybetmeden satın alıp şirkete konsalide etmek. Özellikle üretim ve tarım teknolojileri ala­nında çok fırsat görüyoruz. Jeoter­mal kaynağı kullanan seralar var, burada üretimi sürdürürken, yatı­rımlar da yapmayı amaçlıyoruz.”

Özkaynakları 4,5 milyar liranın üzerinde

4.5 milyar liranın üzerinde öz­kaynağa sahip olduklarını ifade eden Altun, şirketin finansalları­na ilişkin şu bilgileri verdi: “Şirke­tin konsolide net satışları 2023 yı­lında yüzde 0,6 artışla 2 milyar 22 milyon TL oldu. 2024 yılı 6 aylık döneminde ciromuzu yüzde 34 ar­tırarak 2 milyar TL, 6 aylık karı­mız ise 64 milyon TL ile kapattık. 2024 yıl sonu henüz kesinleşmese de beklentilerimiz doğrultusunda büyüdük. Net kârımız ise 2021 yı­lında 61,8 milyon TL, 2022 yılında 68 milyon TL, 2023 yılında 360,7 milyon TL oldu. Borçluluğumuz ise çok az. ”

“Kapasitemizi yeni yatırımlarla 10 kat artırdık”

Tesislerinde en yüksek tekno­lojiyi kullandıklarını belirten Anıl Altun, 2024 yılında tam robotik, otomasyon ve yapay zekâ destek­li paketleme makinesi yatırımını devreye aldıklarını söyledi. Altun, “Tamamı özkaynaklarımızla ger­çekleştirdiğimiz yatırımımızın tu­tarı 101 milyon 650 bin TL. Gün­de 200 ton paketleme yapabilirken bu makine ile yani robotik olarak günde 1.500 ton paketleme yapabi­liyoruz. Bu sayede işleme kapasi­temiz arttı. 2024’teki kapasite ar­tırıcı yatırımlarımızla da yıllık ka­pasitemiz 93.262 tondan 918 bin tona çıktı. Yani 10 kat arttı” dedi.

“Dünya devi marketlerin manav reyonundayız”

Altun Gıda’nın 2004 yılın­da bünyesinde kattığı yüzde 100’üne sahip olduğu Roman­ya’daki iştiraki Unifrutti, Av­rupa Birliği üyesi 27 ülkeye tek noktadan ihracat yapıyor. “Bi­zim sektörümüzde sorumluluk ürünler tıra yüklenince bitmi­yor, süreç ürünler rafa çıkınca tamamlanıyor” diyen Anıl Al­tun, “Dünyanın en önde gelen market devleriyle çalışmak için ürün kalitesi yeterli değil. Sa­dece ürünlerimiz değil, üretim ve dağıtım da dahil olmak üzere tüm süreçlerimiz de uluslarara­sı standartlara göre sıkı bir şe­kilde sürekli denetleniyor” diye konuştu.

Terzilikten, ihracata giden yol

Askerlik için geldiği İstanbul’da iş hayatına genç yaşta terzi olarak başlayan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, babasının vefatı üzerine memleketi İskenderun’a dönüyor. “İlk başta sebze ve meyve ile başlamadım, ne bulursam onun ticaretini yaparak başladım” diyen Zeki Altun, şunları söyledi: “Hatay, bildiğiniz gibi Ortadoğu’nun ticaret yolları üzerinde. 1981’de Hatay’dan bölgeye ilk başta beyaz eşya satarak başladım. Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan gibi ülkelerde iyi iş birlikleri kurdum. Daha sonra iş yaptığım kişiler, bana başka ürünler de sormaya başladı. Yaş meyve ve sebze de satmaya başladım. Üretim tesisi kiraladım. Hatay ve Çukurova bölgesinde sözleşmeli çiftçilerle çalıştım, daha sonra da kendi çiftliklerimiz oldu.”

2011 yılında üretime geçme kararı aldıklarını belirten Altun, “Biz önemli bir noktada farklılaştık. Çiftçilere pestisit kullanımının zararlarını anlattık, ancak istediğimiz sonuçları alamadık. Üretime girme kararını işte bu nedenle aldık. Böylece Avrupa standartlarında ürün ihracatı yaparak, rakiplerimizden ayrıldık. Bu anlayışımız, hikayemizi gerçek anlamda başlatan bir dönüm noktası oldu” diye konuştu.

"Biz tesislerimizde entegre bir süreç yönetiyoruz"

Anıl Altun, son günlerde çok konuşulan pestisit ile ilgili aldıkları önlemleri anlattı: “Biz tesislerimizde entegre bir süreç yönetiyoruz. Ürünlerimiz, bahçedeki kesimden son sofraya kadar bizim ekosistemimizde yolculuk ediyor. Sözleşmeli çiftçilerimize ise sezon başlamadan ilaçları danışmanlarla veriyoruz. Reçeteleri bizim ziraat mühendislerimiz veriyor.”