Pestisite kızdı üretime geçti şimdi borsaya hazırlanıyor
SPK’ya halka arz için başvuruda bulunan Altun Gıda, halka arz geliriyle yeni yatırım ve yeni fırsatları değerlendirerek küresel pazardaki gücünü artırmayı hedefliyor. Başvuru izahnamesine göre şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 14,08’ine denk gelen toplam 20 milyon adet payın halka açılması planlanıyor.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Halka açılmak için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunan Altun Gıda, halka arz geliri ile organik ve inorganik büyümeyi hedefliyor. Taslak izahnameye göre şirket, çıkarılmış sermayesini 127 milyon TL’den 142 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 15 milyon TL nominal değerli 15 milyon adet pay ve ortaklardan 5 milyon TL nominal değerli 5 milyon adet pay olmak üzere toplam 20 milyon TL değerli 20 milyon adet payları halka arz etmeyi planlıyor. Şirketin halka açıklık oranı da yüzde 14,08 olacak.
1981 yılında Hatay İskenderun’da kurulan Altun Gıda’nın Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Altun, “2011 yılında kendi standartlarımıza uygun ürün bulamadığımız için kendimiz üretime girdik. Kötü komşu ev sahibi yaptı. Hikayemiz de burada başladı. Bugün satışlarımızın yüzde 98’ini ihraç ediyoruz ve Avrupa’nın dev marketlerinin reyonlarında ürünlerimizi satıyoruz. Şirketimizin 44 yıllık deneyimini taçlandırmak için de halka açılmaya karar verdik ve SPK’ya başvuruda bulunduk” dedi.
Şirket, başta Avrupa Birliği olmak üzere, Rusya, ABD, İngiltere, Kanada, Ukrayna, Uzak Doğu ve Orta Doğu pazarlarına ihracat yapıyor. Üretimin büyük bir bölümü şirketin kendi mülkiyetinde bulunan 3.4 metrekare alanda gerçekleştiriliyor. Hatay Dörtyol’da 32 bin metrekare alan üzerine 14 bin metrekare alanı kapalı kurulu tesisi ve 6 bin metrekare içerisinde bulunan 2.200 metre kapalı alanlı soğuk hava ve şoklama odaları bulunuyor.
Organik ve inorganik büyüyecek
Gazetecilerle bir araya gelen Anıl Altun, yıllık konsolide olarak 100 bin ton yaş meyve sebze ticareti hacmine sahip olduklarını ifade etti. Borsada Yıldız veya Ana Pazar’da işlem göreceklerini dile getiren Altun, halka arz gelirini büyümede kullanacaklarını anlattı: “Halka arz gelirimizin yüzde 30’unu işletme sermayesi, yüzde 30’unu şirket satın alımlarını, yüzde 40’ını da üretime yönelik yatırımlarda kullanacağız.
Amacımız, organik ve inorganik büyüme için belli bir Pazar payı edinmiş şirketleri zaman kaybetmeden satın alıp şirkete konsalide etmek. Özellikle üretim ve tarım teknolojileri alanında çok fırsat görüyoruz. Jeotermal kaynağı kullanan seralar var, burada üretimi sürdürürken, yatırımlar da yapmayı amaçlıyoruz.”
Özkaynakları 4,5 milyar liranın üzerinde
4.5 milyar liranın üzerinde özkaynağa sahip olduklarını ifade eden Altun, şirketin finansallarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Şirketin konsolide net satışları 2023 yılında yüzde 0,6 artışla 2 milyar 22 milyon TL oldu. 2024 yılı 6 aylık döneminde ciromuzu yüzde 34 artırarak 2 milyar TL, 6 aylık karımız ise 64 milyon TL ile kapattık. 2024 yıl sonu henüz kesinleşmese de beklentilerimiz doğrultusunda büyüdük. Net kârımız ise 2021 yılında 61,8 milyon TL, 2022 yılında 68 milyon TL, 2023 yılında 360,7 milyon TL oldu. Borçluluğumuz ise çok az. ”
“Kapasitemizi yeni yatırımlarla 10 kat artırdık”
Tesislerinde en yüksek teknolojiyi kullandıklarını belirten Anıl Altun, 2024 yılında tam robotik, otomasyon ve yapay zekâ destekli paketleme makinesi yatırımını devreye aldıklarını söyledi. Altun, “Tamamı özkaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz yatırımımızın tutarı 101 milyon 650 bin TL. Günde 200 ton paketleme yapabilirken bu makine ile yani robotik olarak günde 1.500 ton paketleme yapabiliyoruz. Bu sayede işleme kapasitemiz arttı. 2024’teki kapasite artırıcı yatırımlarımızla da yıllık kapasitemiz 93.262 tondan 918 bin tona çıktı. Yani 10 kat arttı” dedi.
“Dünya devi marketlerin manav reyonundayız”
Altun Gıda’nın 2004 yılında bünyesinde kattığı yüzde 100’üne sahip olduğu Romanya’daki iştiraki Unifrutti, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkeye tek noktadan ihracat yapıyor. “Bizim sektörümüzde sorumluluk ürünler tıra yüklenince bitmiyor, süreç ürünler rafa çıkınca tamamlanıyor” diyen Anıl Altun, “Dünyanın en önde gelen market devleriyle çalışmak için ürün kalitesi yeterli değil. Sadece ürünlerimiz değil, üretim ve dağıtım da dahil olmak üzere tüm süreçlerimiz de uluslararası standartlara göre sıkı bir şekilde sürekli denetleniyor” diye konuştu.
Terzilikten, ihracata giden yol
Askerlik için geldiği İstanbul’da iş hayatına genç yaşta terzi olarak başlayan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Altun, babasının vefatı üzerine memleketi İskenderun’a dönüyor. “İlk başta sebze ve meyve ile başlamadım, ne bulursam onun ticaretini yaparak başladım” diyen Zeki Altun, şunları söyledi: “Hatay, bildiğiniz gibi Ortadoğu’nun ticaret yolları üzerinde. 1981’de Hatay’dan bölgeye ilk başta beyaz eşya satarak başladım. Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan gibi ülkelerde iyi iş birlikleri kurdum. Daha sonra iş yaptığım kişiler, bana başka ürünler de sormaya başladı. Yaş meyve ve sebze de satmaya başladım. Üretim tesisi kiraladım. Hatay ve Çukurova bölgesinde sözleşmeli çiftçilerle çalıştım, daha sonra da kendi çiftliklerimiz oldu.”
2011 yılında üretime geçme kararı aldıklarını belirten Altun, “Biz önemli bir noktada farklılaştık. Çiftçilere pestisit kullanımının zararlarını anlattık, ancak istediğimiz sonuçları alamadık. Üretime girme kararını işte bu nedenle aldık. Böylece Avrupa standartlarında ürün ihracatı yaparak, rakiplerimizden ayrıldık. Bu anlayışımız, hikayemizi gerçek anlamda başlatan bir dönüm noktası oldu” diye konuştu.
"Biz tesislerimizde entegre bir süreç yönetiyoruz"
Anıl Altun, son günlerde çok konuşulan pestisit ile ilgili aldıkları önlemleri anlattı: “Biz tesislerimizde entegre bir süreç yönetiyoruz. Ürünlerimiz, bahçedeki kesimden son sofraya kadar bizim ekosistemimizde yolculuk ediyor. Sözleşmeli çiftçilerimize ise sezon başlamadan ilaçları danışmanlarla veriyoruz. Reçeteleri bizim ziraat mühendislerimiz veriyor.”