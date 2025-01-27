Piyasalar Fed ve ECB faiz kararının açıklanacağı haftaya karışık seyirle başladı

Trump'ın ticari tarife söylemlerinin etkilerine yönelik belirsizlikler varlığını korumaya devam ederken, yeni ABD yönetiminin dış politikada attığı adımlar da yakından takip ediliyor.

Analistler, tarifelerin küresel bir ticaret savaşını tetiklemesinden ve enflasyonist baskıları artırmasından endişe edildiğini aktararak, bu durumun çarşamba günü düzenlenecek para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakılan Fed'in gevşeme konusunda daha temkinli olabileceğinin beklendiğini ifade etti.

Grönland ve Kanada

Kanada'nın, ABD'nin 51. eyaleti olması isteğine ilişkin Trump, "Eğer ülke bir eyalet değilse yüzlerce milyon doları oraya harcamak istemiyorum. Eyalet olursa Kanada halkı çok daha düşük vergiler ödeyecek." diye konuştu. Bunun yanı sıra Trump, Danimarka'dan Grönland'ı "satın almak" istediğini de yineledi.

TikTok'a ilişkin açıklamalar da yapan Trump, "Birçok kişi benimle görüşüyor. Önemli kişiler." diyerek, 30 gün içinde konuya ilişkin bir karar verebileceğini dile getirdi. Kolombiya'dan ABD'ye giren tüm mallar için acil yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması istediğini de belirten Trump, bir hafta içinde bu oranın yüzde 50'ye yükseltileceğini vurguladı.

Altı ayın ardından ilk düşüş...

ABD'de Michigan Üniversitesi'nce ölçülen tüketici güven endeksi, ocakta aşağı yönlü revize edilerek 71,1 oldu. Ülkede tüketici güveni, işsizlik ve olası tarifelerin enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerle altı ayın ardından ilk kez düşüş kaydetti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta yüzde 2,8'den yüzde 3,3'e çıkarken, Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseldi. ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta aylık 0,7 puan artarak 50,1 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, hizmet sektörü PMI ise aynı dönemde 4 puan azalışla 52,8'e inerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Teknoloji devlerinin bilançoları ne durumda?

Microsoft, Meta, Apple ve Tesla gibi teknoloji devlerinin bu hafta açıklanacak bilançolarının beklendiğine işaret eden analistler, yoğunlaşan bilanço sezonunda hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,59 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi ise yüzde 0,3 yükselişle 107,8 seviyesinden haftaya başladı. Altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 2 bin 754 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise haftaya yüzde 0,7 düşüşle 77 dolardan başladı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya ise negatif seyirle başladı.

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ocakta beklentileri aştı

Cuma günü açıklanan verilere göre, Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI ocakta 46,1 ile beklentilerin üzerinde geldi. Almanya'da imalat sanayi PMI 44,1 ile düşük kalmaya devam etti.

ECB'nin perşembe günü açıklayacağı yılın ilk faiz kararı öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın 25 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakılıyor... Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni de güne karışık bir seyirle başladı.

Asya'da Trump kaynaklı risklere önlem teşvikleri gündemde

Asya tarafında Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, Çin Merkez Bankası, yaklaşan Bahar Bayramı öncesinde yeterli likiditenin sağlanması amacıyla dün piyasaya 14 gün vadeli ters repo operasyonuyla 151 milyar yuan enjekte etti.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), dün yayımladığı açıklamada, hükümetin yapacağı çalışmalarla sermaye piyasasında endeks yatırımının ölçeğinde ve oranında önemli bir artış sağlamayı hedeflediğini ve endeks fonlarının varlık tahsis işlevini güçlendirmenin ve orta ve uzun vadeli fonların piyasaya girmesi için daha kolay kanallar sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Analistler, Çin hükümetinin Trump'ın göreve gelmesinin ardından artan ticari risklerin piyasalarda etkisini azaltmak için teşviklerin açıkladığını kaydederek, söz konusu teşviklerin azalan risk iştahının canlanmasında etkili olduğunu söyledi. Bugün bölgede açıklanan verilere göre Çin'de ocak ayı imalat sanayi PMI 49,1 ile beklentilerin altında kalırken, Japonya'da kasım ayına ilişkin öncü endeks 107,5 oldu.

Çin borsaları 1 hafta tatil

Güney Kore'de bugünden cuma gününe kadar, Çin'de ise yarından itibaren hafta boyunca tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmeyecek. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı açıklanacak

Yurt içinde cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 10.104,85 puandan tamamladı.

Geçen cuma günü uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili bir karar almazken, Türkiye'nin kredi notlarının, ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dirençli ekonomisi, ılımlı kamu borç yükü ve iyileşen para ve makroekonomik politika etkinliğiyle desteklendiğini açıkladı.

Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 35,6990 seviyesinden işlem görüyor.

27 Ocak 2025 ekonomik veri gündemi

10.00 Türkiye, ocak ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, ocak ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

16.00 ABD, aralık ayı inşaat izinleri

18.00 ABD, aralık ayı yeni konut satışları

18.30 ABD, ocak ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi