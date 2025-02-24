Piyasalarda gün ortası (24 Şubat 2025)

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında en düşük 9.626,28, en yüksek 9.705,96 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,26, teknoloji endeksi yüzde 0,73, sanayi endeksi yüzde 0,89 ve hizmetler endeksi yüzde 1,07 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 79'u yükselirken, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 944 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören, 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,96, bileşik getirisi de yüzde 39,19 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0470, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 149,6 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,4410 liradan, Euro 38,1630 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 2 bin 944 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 yükselişle 74 dolardan işlem görüyor.