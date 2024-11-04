Piyasalarda gün ortası (4 Kasım 2024)

Cuma günü 8.885,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,51 puan ve yüzde 0,25 azalışla 8.862,49 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 123,55 puan ve yüzde 1,39 azalışla 8.761,46 puana indi. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.748,01, en yüksek 8.862,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 1,13 ve mali endeks yüzde 1,40 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükselirken, 81'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Reeder Teknoloji oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 743 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 151,9 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3360 liradan, Euro 37,4530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 2 bin 743 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,8 yükselişle 74,9 dolardan işlem görüyor.