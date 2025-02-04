Piyasalarda gün ortası (4 Şubat 2025)

BIST 100 endeksi, yeni güne 43,79 puan ve 0,45 yükselişle 9.818,19 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,26 puan artışla 9.800,66 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.782,84, en yüksek 9.832,98 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,94, sanayi endeksi yüzde 0,30 ve teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken hizmetler endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u değer kazanırken 27'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 820 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0340, sterlin/dolar paritesi 1,2420 ve dolar/yen paritesi 155,3 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,9510 liradan, Euro 37,1690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 artışla 2 bin 820 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,9 düşüşle 75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,36, bileşik getirisi de yüzde 38,49 seviyesinde gerçekleşti.