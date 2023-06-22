Piyasalarda gün ortası: 64 hisse yükseldi, 29'u değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,57 artışla 5.216,51 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,69 puan değer kazandı.

Dün 5.186,83 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 13,40 puan ve yüzde 0,26 değer kazanarak 5.200,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.152,81, en yüksek ise 5.221,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,34, sanayi endeksi yüzde 0,51 ve hizmetler endeksi yüzde 0,57 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Dolar 23,5730 liradan, avro 25,9350 liradan satılıyor

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükselirken, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve GÜBRETAŞ oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1000, sterlin/dolar paritesi 1,2790 ve dolar/yen paritesi 141,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,5730 liradan, avro 25,9350 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.929 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,1 azalışla 76,2 dolardan işlem görüyor.