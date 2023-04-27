Piyasalarda gün ortası: 64 hisse yükseldi, 35'i değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 artışla 4.816,31 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,80 puan değer kazandı.

Dün 4.783,50 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,99 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 4.777,51 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.750,50, en yüksek ise 4.823,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,33, teknoloji endeksi yüzde 0,15, sanayi endeksi yüzde 0,71 ve hizmetler endeksi yüzde 1,06 kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 64'ü yükseldi, 35'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Garanti BBVA ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Dolar 19,4360 liradan, avro 21,4540 liradan satılıyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,43, bileşik getirisi yüzde 14,96 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 133,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,4360 liradan, avro 21,4540 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.996,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 77,8 dolardan işlem görüyor.