Piyasalarda gün ortası: 65 hisse yükseldi, 33'ü değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 artışla 4.606,84 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 44,90 puan değer kazandı.

Dün 4.561,94 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,81 puan ve yüzde 0,35 değer kaybederek 4.546,13 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.523,46, en yüksek ise 4.622,07 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,72, sanayi endeksi yüzde 0,42 ve teknoloji endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 65'i yükseldi, 33'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Koç Holding, Türk Hava Yolları, Akbank ve Yapı Kredi oldu.

Dolar 19,5160 liradan satılıyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 14,03, bileşik getirisi yüzde 14,52 seviyelerinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 134,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,5160 liradan, avro 21,4360 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 2.028 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 azalışla 76,3 dolardan işlem görüyor.