Piyasalarda gün ortası: 87 hisse yükseldi, 13'ü değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,38 artışla 4.653,00 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,29 puan değer kazandı.

Dün 4.589,71 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 15,90 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 4.605,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.599,79, en yüksek ise 4.680,86 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 1,86, hizmetler endeksi yüzde 1,73 ve teknoloji endeksi yüzde 2,67 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 87'si yükselirken, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Koç Holding, Akbank ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Dolar 19,75 liradan satılıyor

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 136,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,7580 liradan, avro 21,4000 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.984 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 75 dolardan işlem görüyor.