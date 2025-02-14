Piyasalarda gün ortası! Altın ve dövizde son durum ne?

Güne 15,33 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.930,00 puandan başlayan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,40 puan ve yüzde 0,02 azalışla 9.912,27 puana geriledi.

Endekse dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 935 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,08, bileşik getirisi de yüzde 39,33 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla Euro/dolar paritesi 1,0480, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 152,5 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 36,2200 liradan, Euro 37,9620 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 2 bin 935 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,3 yükselişle 75,2 dolardan işlem görüyor.