Piyasalarda gün ortası: BDDK açıklamasının ardından Borsa İstanbul'da yükseliş hızlandı

Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor.

BIST 100 endeksindeki yükseliş gün içerisinde yüzde 5'e ulaşırken, 9 bin 758 puandan işlemlere devam ediyor.

Dün 9.299,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 163,32 puan ve yüzde 1,76 artışla 9.462,68 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 492,39 puan ve yüzde 5,29 değer kazanarak 9.793,43 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.404,20, en yüksek 9.811,55 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,17, sanayi endeksi yüzde 4,16, hizmetler endeksi yüzde 5,30 ve mali endeks yüzde 5,35 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 99'u yükselirken, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, BİM Birleşik Mağazalar ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.