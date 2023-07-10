Piyasalarda gün ortası: BIST 100 endeksinde 85 hisse yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 71,97 puan değer kazandı.

Cuma günü 6.187,09 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 77,25 puan ve yüzde 1,25 değer kaybederek 6.264,34 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.228,19, en yüksek ise 6.290,34 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,25, teknoloji endeksi yüzde 3,11, sanayi endeksi yüzde 1,26 ve hizmetler endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.923 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2800 ve dolar/yen paritesi 142,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,1030 liradan, avro 28,6220 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 azalışla 1.923 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 78 dolardan işlem görüyor.