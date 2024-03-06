Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında geriledi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 13,39 puan azaldı. Dün 8.860,52 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 4,22 puan ve yüzde 0,05 azalışla 8.856,29 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.806,60 puanı, en yüksek 8.908,59 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,63, teknoloji endeksi yüzde 1,76, mali endeks yüzde 0,93 değer kaybederken, sınai endeksi yüzde 0,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 21'i yükselirken 77'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları,Tüpraş, Ford Otomotiv Sanayi, Ereğli Demir Çelik ile Sasa Polyester Sanayi oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 128 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2730 ve dolar/yen paritesi 149,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,7280 liradan, avro 34,5060 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 128 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 artışla 82,4 dolardan işlem görüyor.