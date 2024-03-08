Piyasalarda gün ortası: Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,48 puan arttı. Dün 9.054,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 30,00 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.084,18 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.023,85 puanı, en yüksek 9.133,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17, hizmetler endeksi yüzde 0,01, teknoloji endeksi yüzde 0,67 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükselirken 61'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 169 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 40,85, bileşik getirisi yüzde 45,02 seviyesinde.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2830 ve dolar/yen paritesi 147,10 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 31,9530 liradan, avro 34,9890 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 169 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 artışla 82,8 dolardan işlem görüyor.