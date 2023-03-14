Piyasalarda son durum! Borsa İstanbul'da 2,18'lik değer kaybı

Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 2,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,85 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,61 ile kimya, petrol, plastik oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 6 artarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

Analistler, ABD'nin bankacılık sektörüne ilişkin endişelere karşın ülkede açıklanan şubat ayına ilişkin enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine yönelik ihtimalleri güçlendirdiğini ve ABD ve Avrupa borsalarının pozitif seyrettiğini belirtti.

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, konut satış istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar, New York Fed imalat sanayi endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, Çin'de sanayi üretimi ve işsizlik oranının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 puanın direnç, 5.200 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Altının kilogramı 1 milyon 179 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 179 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 150 bin lira, en yüksek 1 milyon 180 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,86 artışla 1 milyon 179 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 347 milyon 93 bin 180,93 lira, işlem miktarı ise 3.741,23 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 502 milyon 230 bin 54,04 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Zirve Değerli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.