Piyasalarda yıl sonu beklentileri pozitif

Birol BOZKURT

Yılın ilk yarısı piyasalar açısından oldukça karışık geçti. Ocak ayının başında yaptığımız haberde görüştüğümüz uzmanlar yılın iki yarısının gece ve gündüz kadar farklı olacağını söylemişti. Nitekim öyle de oldu. Yılın ilk yarısı piyasalar açısından oldukça zor geçti.

Fed’in faizde beklentilerin ötesinde sert tutumu, küresel enflasyonda beklenen hızda bir düşüşün olmaması, jeopolitik gerginliklerin artması, içeride ise şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı yıkım, ardından seçim gerginliği piyasaların zor günler geçirmesine neden oldu. Hem içeride hem dışarıda birçok belirsizliğin ortadan kalktığı görüşünde birleşen uzmanlar, yılın ikinci yarısında piyasaların önünü daha rahat görebileceğini söylüyor.

Yılın kazananı altın oldu

2022’yi 5 bin 509 seviyesinden kapatan Borsa İstanbul 100 Endeksi, yılın ilk yarısında yüzde 4,54 değer kazanarak 5.759 seviyesine yükseldi. Bu günlerde 6 bin puan duvarını aşan borsa rekor serisine devam ediyor. Dolar tarafında ise yılın ilk yarısında yüzde 38’lik bir değer kazancı dikkat çekerken gram altın da yatırımcısına yüzde 45’i aşan bir kazanç sağladı.

Borsada halka arz rüzgârı devam etti

2022’de başlayan halka arz rüzgarı 2023’te de devam etti. Bu yıl 20 şirket halka arz edilirken halka arzlardan elde edilen gelirde ise 25.9 milyar TL bazında rekor kırıldı. 2022’de 40 şirket 15.8 milyar lira, 2021’de 52 şirket 21.6 milyar lira büyüklüğünde halka arz yapmıştı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) attığı adımlarla son dönemde 30’a yakın şirket halka arz için sıraya girmiş durumda bulunuyor. Bu yıl halka arz edilen şirketlerde en iyi performans gösteren şirket ilk işlem gördüğü 18 Ocak’tan sonra yüzde 407 değer kazanan Astor Enerji olurken, onu 14 Haziran’da işlem görmeye başlayan ve yüzde 181’lik değer kazancıyla Forte Bilgisayar takip etti.

2023’ün şampiyonu Avrupa Yatırım Holding

Borsa yılın ilk yarısı itibarıyla bekleneni verememiş olsa da borsadan daha iyi performans gösteren şirketler de oldu. Avrupa Yatırım Holding, yüzde 838 ile en fazla değer kazanan şirket olmayı başardı. Onu yüzde 325 değer kazancıyla Vakıf Yatırım Ortaklığı ve yüzde 315 değer kazancıyla Prizma Press Matbaacılık takip etti. En fazla değer kaybeden hisselere baktığımızda ise yüzde 58’lik değer kaybıyla İmaş Makina, ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 57 değer kaybı ile Martı Otel ve yüzde 55 değer kaybı ile Umpaş Holding, takip etti.

6 ayda en çok kazandıran sektör ulaştırma oldu

Sektörel bazda baktığımızda ise yılın ilk altı ayında en çok kazandıran sektörlerin başında yüzde 43’lük getiri ile BIST Ulaştırma geliyor geliyor. Onu yüzde 33’lük getiri ile BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı ve yüzde 30’luk getiri ile BIST Spor takip etti. Yılın kaybettiren sektörlerinin başında ise turizm geliyor. BIST Turizm yüzde 17’lik değer kaybıyla dikkat çekerken onu yüzde 16 değer kaybı Orman Kağıt ve Basım ve yüzde 15’lik değer kaybıyla BIST Elektrik takip etti.

Gedik Yatırım–Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ: “Borsada yıl sonu hedefi 7.062 puan”

Haziran ayının ortası itibariyle endekste pozitif görünüm izlenirken, son günlerde rekor üzerine rekor seviyeler test ediliyor. Bu yılın ilk altı ayı için riskler karşısında çok sınırlı bir yükseliş sağlayan borsanın, yılın kalanında birçok belirsizliğin ortadan kalkmasıyla rahatlaması bekleniyor.

Araştırma birimimizin yayınladığı son strateji raporunda, otomotiv, enerji, holding giyim tekstil, gıda-perakende, demir-çelik ve banka hisselerinden oluşan bir model portföy hazırladılar. Borsadaki yeni zirvelerin test edilebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, Araştırma birimi yıl sonu için BIST100 endeks hedef fiyatını 7062 puan olarak yukarı yönlü revize etti.

Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sar: “Dolarda stabil kalma çabaları var”

Yılın ikinci yarısında doların daha serbest olduğunu söyleyebiliriz. Döviz hesaplarının TL'ye dönmesi adına atılan adımlar var.

Merkez Bankası, mali disiplin, düşük enflasyon ve fiyat istikrarında kararlı. Faizlerin artmasıyla döviz hesaplarında çözülme hızlanabilir.

Özellikle KKM'de hem mevduat faizi getirisi elde ederken hem de doların yükselişiyle aradaki kur farkını garanti edebiliyorsanız alternatifsiz bir yatırım aracı bulmuşsunuzdur demektir.

Piyasanın dolar yükseliş beklentisinin törpülendiği an satışlar hızlanacaktır. 26 seviyelerinde stabil kalmaya çalışan bir dolar/TL paritesi görüyoruz.

Yukarıda 27-28 TL aralığı güçlü bir direnç bölgesi, düşüşlerde ise 23- 24 TL bandı destek bölgesi olarak takip edilecek.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk: “Altın yıl sonunda 2.000 TL’yi görebilir”

Fed’in faiz artırımları sonlandıktan sonra yıl sonu itibarıyla ons altının 2.150-2.350 dolar bandına geleceğini düşünüyorum. İçeride ise ücretlere yapılan zamlardan sonra vergi kalemlerine getirilen zamlar enflasyonu daha da artıracaktır. Vatandaşın yıl sonunda yüzde 60’ı geçmesi beklenen enflasyondan parasının değerini korumak için altını tercih edeceğini düşünüyorum.

Şu anda 1625 TL olan gram altın fiyatının önümüzdeki günlerde 1.650 TL seviyesini yıl sonuna doğru da kademeli olarak 1.900-2.000 TL seviyeleri görebileceği kanaatindeyim. KKM’nin yıl sonuna doğru sona erdirilmesini ve buradan çıkacak paranın altında değerlendirilmesini bekliyoruz.