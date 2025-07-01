Piyasaların kurultay stresine erteleme nefesi

Cumhuriyet Halk Par­tisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı ve 21’inci Olağanüstü Kurulta­yı’nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahke­mesi’nde yapıldı.

Mahkeme, davayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi. Kurultayın gerçek­leşmesi ihtimaline karşı bir­likte piyasalar yönünü aşağı doğru çevirmişken, şimdi er­telenen karar karşısında ‘Bo­ğa piyasası’ başladı. Yurtiçi piyasalarda yankı bulan ka­rarla birlikte, güne 0,5 yükse­lişle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) 9 bin 452 puanı açılışla birlikte geçti. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i ge­riledi. 300 baz puanın altına düştü. Dolar ve euroda da dü­şüş gerçekleşti.

BIST 100 endeksinde gün içindeki yükseliş serisi yüzde 5’i geçti. Sabah saatlerinde 9 bin 452 puan seviyesinde olan endeks, 9 bin 925 puan seviye­sini aştı.

BIST 100 endeksiden 2 yılın en hızlı yükselişi

Borsa 2 yılın en hızlı yük­selişini gerçekleşti. Bankacı­lık sektörü burada önemli bir rol oynadı. Endeks tek başına dün yüzde 9,5 artarak, 15 bin 365 puanı geçti. Uzmanlar, bu yükselişin ana nedenleri ara­sında yurtiçindeki siyasi ge­lişmelerin ve dünya piyasala­rında ticaret politikalarının etkili olduğunu paylaştı.

Kur da hafif geri çekildi

Davanın ertelenme habe­riyle birlikte harekete geçen piyasalardan kur da etkilen­di. TL karşısında değer kay­bını gün içinde hızlandıran dolar, 39.87 lira seviyesinden 39.77’ye kadar düştü. Kurul­tay kararı öncesinde kur 42 liraları görmüş geçen hafta ise 40 liraya yaklaşmıştı. Dü­şüş yüzde 0,4 seviyesinde ol­du. Euroda ise TL karşısında çekilme dolara göre daha ha­fif oldu. Açılışı dün 46,93 lira seviyesinden gerçekleştiren euro/TL’de gerileme yüzde 0,3’ü aştı. Gün içinde 46,60’a kadar geriledi.

Sadece kurultay değil Trump etkisi de hissedildi

Piyasaların kaderini sadece yurtiçinde alınan kararlar be­lirlemedi. ABD Başkanı Do­nald Trump’ın daha önce de duyurduğu ve yürürlüğe gir­mesi beklenen yeni gümrük tarifeleri öncesinde de temas­lar yoğunlaştı. En son verilen bilgiye göre 9 Temmuz’da tari­felerin yürürlüğe girmesi bek­liyordu. Trump mevcutta bu tarihin ertelenmesine gerek olmadığını belirtse de heyet­ler ABD’deki temasları uzat­ma kararı aldı. Yaşanan bu ge­lişmeler de ticari risk kaygı­sını azalttı. Gelişmekte olan ülke piyasaları için de olum­lu bir ortam oluşturdu. Böyle­ce gelişmekte olan ekonomi­lere de sermaye girişi artınca Türkiye de bu gelişmelerden olumlu olarak etkilendi. Bor­sada yaşanan artışın bir kısmı da buna yorumlandı.

"Eylüle kadar rahatladı"

Ekonomistler de yaşana ralliye ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonomist İrsi Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Eylüle kadar Demokles’in kılıcı havada. Fakat, piyasalar ‘2 ay rahatız’ dediler. BIST artış yüzde 3,62’ye yükseldi. Dolar/TL 39.79’a geriledi. CDS 300 baz puan altına düştü. Tahvillerde de alım var. Ülkece tüm kaderimiz bu davaya bağlıymış ve bağlar çözülmüş gibi bir hareketlenme.

Tabii, önceki gün F35 ve CAATSA’yı Trump’ın çözmek istediği haberi, Libya ile deniz anlaşmasının bu hafta oylanacak olması ihtimali gibi jeopolitik olumlu rüzgarların da etkisi söz konusu. Artık, Merkez Bankası’nın eli yüklü indirim için daha (haziran enflasyonu 1.60% ve altı geldiği takdirde) güçlü olacak. Bu olumlu gelişmelerin ardından, USD talebinde yavaşlama olur ve hatta sürekli dedikodusu dönen Temmuzda beklenen para girişi gerçekleşirse, tekrar bir hikayeden bahsetmeye başlayabiliriz.” Ekonomist Murat Sağman da kurultay haberi sonrasında BIST endeksinin yükseldiğini paylaştı.