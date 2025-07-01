Piyasaların kurultay stresine erteleme nefesi
CHP Kurultayı’nın Eylül 2025’e ertelenmesi piyasalara rahat bir nefes aldırdı. BIST 100 endeksi yükseldi. Bankalar tavan yaptı. Gelen haberler karşısında euro ve dolarda da hafif çekilmeler gerçekleşirken, Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 300 baz puanın altına düştü. Aynı zamanda tarife kararları da Türkiye piyasaları üzerinde etkili oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı ve 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapıldı.
Mahkeme, davayı 8 Eylül 2025 tarihine erteledi. Kurultayın gerçekleşmesi ihtimaline karşı birlikte piyasalar yönünü aşağı doğru çevirmişken, şimdi ertelenen karar karşısında ‘Boğa piyasası’ başladı. Yurtiçi piyasalarda yankı bulan kararla birlikte, güne 0,5 yükselişle başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST 100) 9 bin 452 puanı açılışla birlikte geçti. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i geriledi. 300 baz puanın altına düştü. Dolar ve euroda da düşüş gerçekleşti.
BIST 100 endeksinde gün içindeki yükseliş serisi yüzde 5’i geçti. Sabah saatlerinde 9 bin 452 puan seviyesinde olan endeks, 9 bin 925 puan seviyesini aştı.
BIST 100 endeksiden 2 yılın en hızlı yükselişi
Borsa 2 yılın en hızlı yükselişini gerçekleşti. Bankacılık sektörü burada önemli bir rol oynadı. Endeks tek başına dün yüzde 9,5 artarak, 15 bin 365 puanı geçti. Uzmanlar, bu yükselişin ana nedenleri arasında yurtiçindeki siyasi gelişmelerin ve dünya piyasalarında ticaret politikalarının etkili olduğunu paylaştı.
Kur da hafif geri çekildi
Davanın ertelenme haberiyle birlikte harekete geçen piyasalardan kur da etkilendi. TL karşısında değer kaybını gün içinde hızlandıran dolar, 39.87 lira seviyesinden 39.77’ye kadar düştü. Kurultay kararı öncesinde kur 42 liraları görmüş geçen hafta ise 40 liraya yaklaşmıştı. Düşüş yüzde 0,4 seviyesinde oldu. Euroda ise TL karşısında çekilme dolara göre daha hafif oldu. Açılışı dün 46,93 lira seviyesinden gerçekleştiren euro/TL’de gerileme yüzde 0,3’ü aştı. Gün içinde 46,60’a kadar geriledi.
Sadece kurultay değil Trump etkisi de hissedildi
Piyasaların kaderini sadece yurtiçinde alınan kararlar belirlemedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce de duyurduğu ve yürürlüğe girmesi beklenen yeni gümrük tarifeleri öncesinde de temaslar yoğunlaştı. En son verilen bilgiye göre 9 Temmuz’da tarifelerin yürürlüğe girmesi bekliyordu. Trump mevcutta bu tarihin ertelenmesine gerek olmadığını belirtse de heyetler ABD’deki temasları uzatma kararı aldı. Yaşanan bu gelişmeler de ticari risk kaygısını azalttı. Gelişmekte olan ülke piyasaları için de olumlu bir ortam oluşturdu. Böylece gelişmekte olan ekonomilere de sermaye girişi artınca Türkiye de bu gelişmelerden olumlu olarak etkilendi. Borsada yaşanan artışın bir kısmı da buna yorumlandı.
"Eylüle kadar rahatladı"
Ekonomistler de yaşana ralliye ilişkin değerlendirmede bulundu. Ekonomist İrsi Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: “Eylüle kadar Demokles’in kılıcı havada. Fakat, piyasalar ‘2 ay rahatız’ dediler. BIST artış yüzde 3,62’ye yükseldi. Dolar/TL 39.79’a geriledi. CDS 300 baz puan altına düştü. Tahvillerde de alım var. Ülkece tüm kaderimiz bu davaya bağlıymış ve bağlar çözülmüş gibi bir hareketlenme.
Tabii, önceki gün F35 ve CAATSA’yı Trump’ın çözmek istediği haberi, Libya ile deniz anlaşmasının bu hafta oylanacak olması ihtimali gibi jeopolitik olumlu rüzgarların da etkisi söz konusu. Artık, Merkez Bankası’nın eli yüklü indirim için daha (haziran enflasyonu 1.60% ve altı geldiği takdirde) güçlü olacak. Bu olumlu gelişmelerin ardından, USD talebinde yavaşlama olur ve hatta sürekli dedikodusu dönen Temmuzda beklenen para girişi gerçekleşirse, tekrar bir hikayeden bahsetmeye başlayabiliriz.” Ekonomist Murat Sağman da kurultay haberi sonrasında BIST endeksinin yükseldiğini paylaştı.