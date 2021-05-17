Qua Granite ortakları hisse satıyor

Şebnem TURHAN

Bu yılın en büyük halka arzları arasında yer alan ve halk arzına 846 bin 353 yatırımcının katıldığı Qua Granite hisselerinde ortaklardan Hedef Portföy Yönetimi ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı hisselerini borsada işlem gören tipe dönüştürmek için Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurdu. 24 milyon adet hissenin halka arz edildiği ve halka açıklık oranı yüzde 20 olan Qua Granite’de Hedef Portföy Yönetimi’nin 3.2 milyon, Hedef Girişim Sermayesi’nin ise 1.8 milyon adet hissesi bulunuyor. Hedef Girişim Sermayesi'nin elindeki hisselerle sermaye payı yüzde 1,5, Hedef Portföy Yönetimi'nin ise yüzde 2,67 seviyesinde. Hissedarların satışıyla Qua Granite’nin halka açıklık oranı da yüzde 24,17’ye çıkacak.

Hedef Girişim Sermayesi’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na 12 Mayıs günü yaptığı açıklamada şirketin girişim yatırımı portföyünde bulunan Qua Granite'ye ait 1.800.000 adet payın borsada işlem gören tipe dönüştürülmek suretiyle girişim yatırımı kapsamından çıkarılmasına ve dönüşen payların diğer portföy yatırımlarında değerlendirilmesine karar verildiği duyuruldu. Açıklamada Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulduğu yer aldı.

Hedef Portföy Yönetimi de aynı gün KAP’a yaptığı açıklamada sahip olduğu 3.200.000 adet Qua Granite paylarının borsada işlem gören tipe dönüştürülmesine ve dönüşen payların diğer portföy yatırımlarında değerlendirilmesine karar verdiğini ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunduğunu duyurdu.

14 Ocak 2021’de 76.2 milyon lira yatırım

Hedef Girişim Sermayesi 14 Ocak’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’na Qua Granite’ye yatırım yapılmasına ilişkin girişim sözleşmesinin imzalandığını açıklamıştı. Açıklamada, “Şirketimiz ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Fonu üzerinden Qua Granite’nin 105.000.000.-TL sermayesi içerisinde yüzde 4,76'sına tekabül eden 5.000.000 paya karşılık 76 milyon 200 bin TL yatırım yapılacaktır. Satın alma ile ilgili hazırlanan fiyat tespit raporuna göre yüzde 16 iskonto uygulanmıştır. Söz konusu yatırımın 1.800.000 paya karşılık 27 milyon 432 bin TL kısmı Hedef Girişim Sermayesi Yat. Ort. A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir” denilmişti.

Qua Granite hisseleri 12 Mayıs günü kapanış itibariyle 25.42 lira seviyesinde. 5 milyon adet hisse satışıyla yaklaşık olarak 127.1 milyon liralık bir gelir elde edilecek. 14 Ocak’ta girişim sermayesi yatırımında Hedef Girişim Sermayesi ve Hedef Portföy 76.2 milyon lira yatırım yapmışlardı. 4 ayda hisselerden kazançları yaklaşık 50.9 milyon lira seviyesinde olacak.

9 Nisan’da Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Qua Granite halka arz fiyatı 16.46 lira olmuş 5-6 Nisan’da ise talep toplanmıştı. İşlem gördüğü ilk 5 gün üst üste yükselmeyi başaran Qua Granite hisseleri halka arz fiyatının yüzde 40,44 üstünde işlem görüyor. Şirketin piyasa değeri ise 3 milyar 50 milyon 400 bin TL seviyesinde. Şirketin ilk çeyrek karı da 45.6 milyon lira olarak açıklandı.