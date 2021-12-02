Rainbow Polikarbonat'ın halka arzına 5 kat talep

Rainbow Polikarbonat'ın halka arz büyüklüğü 118,8 milyon TL oldu.

Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzında hisse başına 9,90 TL'den 12 milyon adet hisse satıldı.

Halka arza aracılık eden Info Yatırım Menkul Değerler tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, halka arz büyüklüğünün toplamda 5 katına denk gelen 598 milyon TL karşılığı filtre edilmemiş 60,4 milyon TL nominal değerli talep geldiği belirtildi.

240 bin 637 yatırımcının katıldığı halka arzda hisselerin yüzde 99,83'ü yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 0,15'i yabancı bireysel yatırımcılara, yüzde 0,02'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.