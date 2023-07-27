Reeder, halka arz için onay bekliyor

Kemalettin BULAMACI

Reeder ismini duymuşsunuzdur. Belki de 58 ildeki AVM’ler içinde bulunan 112 mağazasından birisini gördünüz. Türkiye’de cep telefonu, akıllı saat, robot süpürge gibi teknolojik aletler üretip satıyor. Son olarak LED TV üretim işine de başlamışlar. Şirketin kurucularından ve yönetim kurulu başkanı Uygar Saral, bir grup medya mensubu ile bir araya gelerek şirketi ile ilgili daha detaylı bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

Şirketin mali rakamlarına bakarsak, son dönemde inanılmaz derecede hızlı büyüyen bir şirket. Son üç yıl içinde bileşik büyümesi ciro olarak yüzde 98. 2022 yılındaki ciroları bir önceki yıla göre yüzde 108,87 artışla 942,8 milyon TL’ye ulaşmış. 2023 yılının ilk çeyreğindeki ciroları 378,9 milyon TL’ye yükselmiş. Cironun yüzde 98,22’sini cep telefonu, kalanını ise tablet ve akıllı saat oluşturuyor. Son olarak LED TV üretimine de başlamışlar.

Samsun’daki eski tekel tütün depolarını dönüştürerek bir teknoloji üretim üssü haline getiren Reeder’ın Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral cirolarındaki cep telefonu payının ağırlığını ise “Satışlarımızın telefon ağırlıklı olmasının temel sebebi piyasadan gelen talep ve maliyet avantajının diğer ürünlere göre daha yüksek olması” diye özetledi.

Piyasanın ihtiyacı doğrultusunda akıllı saat, robot süpürge ve yeni başladıkları TV üretimini artırmayı da planlarna dahil etmiş durumda.

Tek AR-GE merkezi

Türkiye’de üretim ve satış yapan cep telefonu markaları arasında, cep telefonu AR-GE merkezi bulunan tek şirket de Reeder. Türkiye’de cep telefonu ve üretimi yapan başka şirketler de var elbette. Ancak, cep telefonu konusunda bir AR-GE merkezi kurulmuş. 70 kişinin çalıştığı merkezin yönetiminde Birleşik Krallık’tan bir öğretim görevlisi var. Yürütülen bir proje de Türkiye’nin sağlık harcamalarını düşürmeye yönelik olarak çevrimiçi hasta izleme sistemi.

Bir taraftan da 19 Mayıs Üniversitesi gibi tıp alanında köklü bir üniversite ve hastanenin avantajını kullanan şehirde Reeder, TÜBİTAK, İngiltere’den bazı üniversitelerin de olduğu bir araştırma grubu özellikle bir gecelik hastanede müşahade altında tutulması gereken hastaların, hastane yerine evlerinde kontrol altında tutulmasına yönelik bir projede çalışıyorlar. Sosyal sorumluluk kapsamında “Kızlar Kodlar” projesi de geçtiğimiz yıl hayata geçirilmiş durumda. Reeder, halka arz ile sermayesinin yaklaşık yüzde 22’sini halka arz edecek. Bununla ilgili SPK başvurusu yapılmış ve süreç ilerliyor.

Rakamlarla ilerleyecek olursak; Reeder Teknoloji’nin çıkarılmış sermayesi 780 milyon liradan 950 milyona artırılacak. Halka arz edilecek 170 milyon liralık nominal değerli paylar dışında, mevcut ortaklara ait ve nominal değeri 45 milyon lira olan paylar da satışa sunulacak. SPK’ya sunulan halka arz izahnamesini ve bilanço rakamları izlendiğinde ise bu halka arz, biraz sıradışı. Verilen bilgilere göre şirketin, nakit akışı pozitif. Kasasında nakiti var. Hedefi üretmek, Samsun’a, Türkiye’ye bir katma değer yaratmak.

Apple’a rakip bile olurum

Uygar Saral, bu cümleyi, böyle bir cümleyi kurdu. Ama sizin okuduğunuz, anladığınız şekilde değil. “Bizim ürettiğimiz telefonlarda şimdiye kadar en yüksek geri dönüş başarımız yüzde 5.5 dolayında oldu. Bu rakam yüzde üçün altına inebilirse (biz bunun için uğraşıyoruz) o zaman Apple’a bile rakip olabilir konuma geliriz” dedi.