Reeder Teknoloji’den 1,4 milyar TL'lik geri alım hamlesi

Reeder Teknoloji, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören payları için bir geri alım programı başlatma kararı aldı. Programın süresi 1 yıl olarak belirlendi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun 25 Mart 2025'te yaptığı toplantı sonucunda, geri alım işlemlerinin başlatılmasına karar verildiği belirtildi. "Yönetim Kurulu 25.03.2025 tarihinde toplanarak ve Sermaye Piyasalarımızda son dönemde yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak Şirketimize ait Borsa İstanbul'da işlem gören payları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 tarihli 16/531 sayılı ile 23.03.2025 tarihli 18/574 sayılı ilke kararları çerçevesince, fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amaçlarıyla geri alım programı başlatılmasına" karar verildiği ifade edildi.

1,4 milyar TL'lik geri alım

Geri alım programı kapsamında, şirketin geri alacağı pay sayısının azami 95.000.000 adet olarak belirlendiği, geri alım için ayrılacak fon tutarının ise 1.425.000.000 TL olacağı açıklandı. Geri alım işlemi, şirketin öz kaynaklarından finanse edilecek. Ayrıca, geri alım programına ilişkin özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanacak ve geri alım kararı, yapılacak ilk Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacak.