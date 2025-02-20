Rekabet Kurulu'nun yaklaşık 1,3 milyar TL ceza verdiği BİM'in hisseleri yüzde 4,2 düştü

Rekabet Kurulu, BİM'in genel merkezinde yapılan yerinde incelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı gerekçesiyle şirkete yaklaşık 1,3 milyar TL idari para cezası uyguladı.

BİM'in cezaya karşı yasal yollara başvuracağını açıklamasına rağmen BİM hisseleri bugün Borsa İstanbul'da seans açılışında yüzde 4,23 değer kaybetti.

BİM hisseleri şu sıralarda 531,5 TL'den işlem görüyor.

Hisseler yıl bayına göre sadece yüzde 0,57 yukarıda. Geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 39 üzerinde.