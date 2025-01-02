Resesyon ve enflasyon ikilemi tüm dünyada varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor

2025 yılında gözler büyük ekonomilerin enflasyon ve resesyon endişelerine yönelik izleyeceği makroekonomik politikalara çevrildi.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ekimde yıllık bazda yüzde 4,2 ile Eylül 2023'ten bu yana en yavaş yükselişini kaydetti. Kurumsal tarafta ise çelik üreticisi US Steel'ın satın alınması için Japon şirket Nippon Steel'ın yeni bir teklifte bulunduğuna dair haber sonrasında US Steel hisseleri yüzde 10'a yakın yükseldi.

Altın, borsa ve petrol...

Altının ons fiyatı yılı 2 bin 623 dolardan tamamlarken, ons altın 2024 yılını yüzde 27,16 değer kazancıyla tamamlamış oldu. Yılın ilk işlem gününde ise altının ons fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 632 dolardan alıcı buluyor.

Geçen yılı yüzde 4,58'den tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizleri şu sıralarda yüzde 4,57 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi yeni yıla yüzde 0,2 düşüşle 108,3 seviyesinden başladı. Brent petrolün varil fiyatı yeni yılın ilk işlem gününde yüzde 0,1 değer kazancıyla 74,8 dolar seviyesinden işlem görüyor.

New York Borsası'nda salı günü S&P 500 endeksi yüzde 0,43, Nasdaq endeksi yüzde 0,90 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,07 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı. Yıllık olarak bakıldığında ise 2024 yılında endekslerdeki artış Dow Jones için yaklaşık yüzde 13, S&P 500 için yüzde 23 ve Nasdaq için yüzde 29 oldu.

ECB'nin yol haritası ne olacak?

Avrupa'nın imalat sanayi aktivitesindeki zayıf seyir, kıta ekonomisinin ana ekonomik gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Analistler bugün açıklanacak verilerden alınan sinyallerin, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek dönemde izleyeceği yol haritası üzerinde etkili olabileceğini ifade ederek, 2025 yılında ECB'nin güvercin politikalara devam etmesinin beklendiğini söylüyor.

Salı günü, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,92 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif bir seyirle başladı. Yıllık bazda bakıldığında geçen yıl FTSE 100 endeksi yüzde 5,69, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 18,85, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 12,63 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,15 değer kaybetti.

Çin'de aralık ayı imalat sanayi PMI beklentinin altında kaldı

Asya borsalarında yeni yılın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlenirken, Japonya'da devam eden tatil sebebiyle işlem gerçekleşmiyor. Bugün Çin'de açıklanan verilere göre aralık ayına ilişkin Caixin imalat sanayi PMI 50,5 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor. 2024 yılında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 19,22, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 12,67, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 17,67 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 9,63 düştü.

Borsa İstanbul'da durum...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2024'te yüzde 31,60 yükseliş kaydetti. Öte yandan, 6 Şubat depremleri sonrasında getirilen açığa satış yasağı bugün, BIST 50 endeksinde yer alan pay piyasaları ile sınırlı olarak kaldırılacak.

Dolar/TL, salı günü yatay seyirle 35,3647'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,3740 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.650 puanın destek, 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, aralık ayı imalat sanayi PMI

11.55 Almanya, aralık ayı imalat sanayi PMI

12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı imalat sanayi PMI

15.00 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.45 ABD, aralık ayı imalat sanayi PMI