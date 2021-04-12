Şampiyonlukta geriye düşen borsada çöktü

Şebnem TURHAN - Ceyhun KUBURLU



Süper Lig'de ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri güne yükselişle başladı ve Beşiktaş hisseleri şu saatlerde yüzde 9,93 yukarıda işlem görmeye devam ediyor.

Beşiktaş en yüksek hacimli işlemlerde de ikinci sırada bulunuyor. Aldıkları beraberliklerle şampiyonluk yarışında geriye düşen Galatasaray ve Fenerbahçe hisseleri de yüzde 9,92 ve yüzde 9,32 kayıpla bugünün en çok kaybeden iki hissesi olarak ilk iki sırada yer alıyor.

Trabzonspor hisselerinde ise kayıp yüzde 4,33 seviyelerinde. Fenerbahçe en fazla işlem hacmi olan şirketler sıralamasında ilk on sırada yer alırken Galatasaray da işlem hacminde ilk 20 sıralarda yer alıyor.

Beşiktaş'ın değeri rekor kırdı



Beşiktaş’ın hisseleri güne yüzde 8.9 artışla başladı. Beşiktaş’ın değeri de 2.9 milyar lirayı aşarak yeni bir rekor kırdı. Sezon başında siyah beyazlıların Borsa İstanbul’da değeri 750 milyon liraydı.



Üç takımın değeri de düştü



Fenerbahçe haftaya yüzde 8.9 düşüşle başladı. Sarı-lacivertlilerin değeri de 3 milyar liraya geriledi. Galatasaray’da haftasonu kaybedilen puanların etkisiyle güne yüzde 10’luk kayıpla başladı. Sarı kırmızılıların değeri 2 milyar liranın altına inerek 1.9 milyar lira oldu. Trabzonspor’un da hisseleri haftaya yüzde 3.8 düşüşle başladı. Kulübün değeri ise 995 milyon liraya indi.