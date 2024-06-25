Sanica Isı (SNICA) ve Kütahya Porselen (KUTPO) temettü dağıtacak mı? KAP açıklaması geldi

Kütahya Porselen Sanayi (KUTPO), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama göndererek temettü kararını açıkladı.

Şirket, bu yıl herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin genel kurulda kabul edildiğini belirtti.

Sanica Isı Sanayi temettü dağıtacak mı?

Sanica Isı Sanayi (SNICA) da yine bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na açıklama göndererek temettü kararını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde; önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve Şirketimizin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla 2023 yılı karından kar payı dağıtılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi."