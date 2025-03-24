Sanifoam, pay geri alımı yapacak

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu tarafından alınan kararla birlikte geri alım süresi bir yıl olarak belirlendi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 tarih (16/531) saylı ilke kararına istinaden; Şirket hisselerimiz üzerinde yaşanan ve yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarının önlenmesi, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek gerek görüldüğü takdirde gerçekleştirilmek üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Şirketimiz paylarına ilişkin olarak Geri Alım Programı başlatılmasına,

Pay geri alım süresinin yönetim kurulu karar tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlenmesine,

Pay geri alımı için azami fon tutarının 30.000.000 TL ve pay geri alımı için azami pay sayısının 1.000.000 adet olarak belirlenmesine,

Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,

İlke kararı çerçevesinde geri alınan payların, geri alındığı tarih itibariyle 30 günlük süre boyunca satılmamasına, 30 günlük süreninin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanmasına, söz konusu süre sona erdikten sonra II.22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliğ'indeki esaslar çerçevesinde azami üç yıl içinde elden çıkarılmasına veya Tebliğ'deki sınırlamalara uymak kaydıyla elde tutulmasına,

Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli Özel Durum Açıklamalarının yapılması ve pay geri alımına ilişkin kararın Genel Kurul onayına sunulmasına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."