SASA hisseleri tavan fiyata çekildi

Borsa İstanbul'da SASA hisseleri yükselişe geçti. Piyasada meydana gelen dalgalanmaların hissede oluşturduğu fiyat nedeniyle azami 200 milyon liraya kadar hisse geri alımı yapacağını duyuran Sasa Polyester'in bu kararı SASA hisseleri tavan fiyata çekti.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamanın ardından yükselişe geçen SASA hisseleri yüzde 10 prim yaparak 18.71 lira ile tavan seviyeye ulaştı.

Sasa Polyester'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimizin 4 Aralık 2020 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında piyasalarda meydana gelen dalgalanmaların Sasa Polyester Sanayi A.Ş. hissesinde oluşturduğu fiyat nedeniyle, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 200.000.000 TL'ye kadar Sasa hissesi geri alımı yapılması kararlaştırılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar ile ilgili olarak 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 2016'da yaptığı duyurular çerçevesinde Sasa hisselerinin Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasına, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 200.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının ise bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine karar verilmiştir."