Sasa'da bedelsiz sermaye artırımı kararı

Sasa, bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre olağanüstü yedek olarak ayrılmış olan 52,6 milyon TL'lik kısmın bedelsiz pay olarak sermayeye eklenmesine, böylece mevcut 2,3 milyar TL sermaye karşılığında pay sahiplerine toplamda yüzde 130 oranında bedelsiz pay dağıtılması hususunun ayrıca Genel Kurulun bilgisine sunulmasına karar verildiği belirtildi.