Savaşın gölgesinde alınabilecek hisseler

Ufuk KORCAN

Piyasaların gözü kulağı Rusya-Ukrayna savaşında. Rusya’ya yönelik alınan yaptırım kararları ve savaşın nerede, ne zaman duracağına yönelik belirsizlik küresel anlamda risk iştahını azaltmış durumda. Başta petrol olmak üzere özellikle Rusya ve Ukrayna’nın ihraç ettiği tarım ürünleri gibi emtia fiyatlarındaki artış enflasyonist endişeleri artırıyor. İşte böyle bir ortamda yatırımcıların da kafası karışmış durumda. Dışarıda bunlar olurken içeride de yüksek enflasyon ve negatif reel faiz ortamı yatırım kararı vermeyi zorlaştırıyor.

Risk profilinizi belirleyin

Şimdi gelin bu ortamda nasıl bir strateji izlenebileceğine bakalım… Öncelikle risk seviyenizi belirlemeniz gerekiyor. Eğer risk almayı sevmiyorsanız, 20 Aralık’ta açıklanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) cazibesini koruyor. Bu ürünle hem faiz geliri elde ediyorsunuz hem de kurlarda yaşanacak olası yükselişlerden etkilenmiyorsunuz. Çünkü kurlardaki artış faiz/katılım payı getirinin üzerinde gerçekleşirse aradaki fark devlet tarafından hesabınıza yatırılıyor. Bu üründen elde edeceğiniz getirinin enflasyonun altında kaldığını düşünüp bir miktar daha risk almayı düşüyorsanız ise hisse senedi dışında fazla bir alternatifiniz yok.

Hisse seçimi önemli!

Borsa İstanbul’un Rusya-Ukrayna savaşının başladığı günden bu yana gösterdiği performansa baktığımızda diğer ülke borsalarından pozitif yönde ayrıştığı görülüyor. Olumlu görülebilecek gelişmelerde ise gelen tepkilerin de yine bu ayrışma nedeniyle biraz daha zayıf kaldığı geçen hafta yaşadık. Bunda yabancı payının yüzde 40’ın altına düşmesinin ya da yerlilerin payının artmasının da etkisi var. Eğer hisse senedi almayı düşünüyorsanız, önümüzdeki en az bir yıl ihtiyacınız halinde dokunmayacağız bir birikimi ayırmanız doğru olur. Çünkü dalgalanmaların arttığı ve belirsizliğin bir süre daha devam edeceği bir dönemdeyiz. Bu süreçte olası geri çekilmelerde panik yapmadan sabretmeniz gerekebilir. Alacağınız hisselerde de seçici olmak borsaya yatırım yapma kararı kadar önemli.

Borsada ana yön yukarı

BİST 100 Endeksi yükseliş trendinde. Ancak asıl yükseliş trend çizgisi 6 Ekim 2021 tarihinde 1.371 puandan başladı. Endeks 24 Şubat 2022 tarihinde 1.826 puanı görerek bu trendin destek noktasını test etti. Bu, trendin destek noktasının çalıştığını gösteriyor. Şu an için yükseliş trendinin destek noktası 1.875 puan seviyesine denk geliyor. Yükseliş trendinin destek noktası her gün değişmekle birlikte trendin üzerinde kalınması endekste ana önün yukarı olduğunu gösteriyor. Olası yukarı hareketin devamı halinde ise 2.109 puan kuvvetli direnç noktası. Geçilmesi yüzde 10-20 arasında bir prim potansiyelin oluşturabilir. Geri çekilmelerde ise 2.041 kısa vadelin destek noktası olmak üzere 1.965, 1.906 ve 1.875 puan seviyeleri destek noktaları konumunda.

Bu sektörler pozitif ayrışabilir

BİST 100 Endeksi yılbaşından bu yana yüzde 11’e yakın yükselirken endeksteki 71 hisse ise endeksin altında performans gösterdi. Bu da hisse seçiminin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peki mevcut durumda hangi hisseler öne çıkabilir? COVID-19’dan olumsuz etkilenen ve pandemide sona yaklaşıldığına yönelik tahminler havacılık ve turizm hisselerinde bir toparlanma beklentini doğurmuştu. Ancak RusyaiUkrayna arasındaki savaş bu sektöre yönelik olumlu beklentileri nötr’e çevirmiş durumda.

Enflasyondan koruyacak hisseler

Emtia fiyatlarındaki artış ve ekonomilerdeki toparlanmanın hızlanması halinde demir-çelik sektörü hisselerinin bu süreçten olumlu etkilenebileceği söyleniyor. İçeride yaşanan yüksek enflasyon ortamı özellikle gıda perakendesi ve marketlerin gelirlerine pozitif etki yapabilir. Dolayısıyla bu hisseler yatırımcısını enflasyona karşı koruyabilir. Yine önümüzdeki 1 yıllık süreçte sağlık sektörü ve telekom hisselerinin öne çıkabileceği düşünülüyor. Uzmanlar, geride kalmış holding hisselerinin de portföylerde yer bulabileceğini öneriyor. Rusya’da operasyonu olan şirket hisselerine yatırım için bir süre daha beklenebilir. Kısa vadede petrol fiyatlarındaki artışın bu sektörde faaliyet gösteren şirket hisselerine olumlu etki yapabileceği ifade edilirken, bazı metallerin fiyatlarındaki artışın da otomotiv sektörünü olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Dolarda 14.82 TL seviyesine dikkat!

Dolar/TL paritesi 3 Ocak tarihinde 12.75 TL seviyelerinden yükseliş trendi başlattı. Ancak bu trend çizgisinin üzerinde 13.75 TL seviyesinden daha agresif bir yükseliş trendi oluştu. Bu trendin etkisiyle 14.61 TL direnci geçildi. Şimdi 14.82 TL direncine dikkat! Burası son derece kritik. Bu seviyenin üzerine çıkılması 15.73 TL seviyelerine kadar bir ivmelenmenin tetikleyicisi olabilir.

Olası geri çekilmelerde ise 14.61 TL seviyesi artık hem agresif yükseliş trendinin hem de yatay trend çizgisinin destek noktası. Parite üzerindeki yukarı risklerin azalması için öncelikle 14.61 TL seviyesinin altına inilmeli. Bu gerçekleşirse sırasıyla 14.11 ve 13.86 TL destekleri test edilebilir. Bu iki destek noktasından 13.86 TL desteğinin altına gelinmesi durumunda ise paritedeki trendin aşağı dönme olasılığı çok ciddi artacak.