Savunma hisseleri uçtu

İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başı çektiği Filistinli gruplar arasında haftasonu başlayan çatışmalar, dünya genelinde risk iştahını düşürse de savunma sanayi hisseleri pay piyasalarındaki düşüşü sınırladı.

Hisse senedi piyasaları Ortadoğu'daki haber akışıyla birlikte yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı ancak merkez bankası yetkililerinin "güvercin" tonda açıklamaları yatırımcıların risk algısının azalmasına yardımcı oldu. Savunma hisselerinin dünya genelinde yükseliş eğiliminde hareket etmesi ise dikkati çekti.

ABD'de Lockheed Martin hisseleri yüzde 8, RTX Corp hisseleri yüzde 4.6, L3Harris Technologies hisseleri yüzde 10, General Dynamics hisseleri yüzde 8.4 ve Northrop Grumman hisseleri yüzde 11.4 değer kazandı. İngiliz BAE Systems hisseleri yüzde 4.02, Fransız Dassault Aviation S.A. ile Thales hisseleri sırasıyla yüzde 4.15 ve yüzde 4.26, Alman Rheinmetall AG hisseleri yüzde 4.83 ve İtalyan Leonardo S.p.A hisseleri yüzde 5.29 yükseldi.

Yurtiçinde ASELSAN hisseleri yüzde 7.23 değer kazanırken, Japonya'da Asahi Kasei ve JFE Holdings hisseleri sırasıyla yüzde 1.4 ve 2.9, Güney Kore'de Hanwha ve Hyundai-Rotem hisseleri sırasıyla yüzde 2.8 ve 3.5 ve Çin'de China Aerospace Science and Technology Corporation hisseleri yüzde 3 prim yaptı. Analistler, çatışmaların genişlemesinden endişe duyulduğunu, mücadelenin daha geniş bir alana yayılma ihtimali nedeniyle savunma şirketlerinin potansiyel kazananlar olarak öne çıktığını belirtti.

Savunma hisselerindeki yükselişe karşın pay piyasalarında özellikle hava yolu şirketlerinin hisselerinin düşüş eğilimine öncülük ettiği görüldü. ABD'de United Airlines hisseleri yüzde 4.9, Delta Air Lines hisseleri yüzde 4.7 ve American Airlines hisseleri yüzde 4.1, Almanya'da Lufthansa hisseleri yüzde 4.2 ve yurtiçinde Türk Hava Yolları ile Pegasus hisseleri sırasıyla yüzde 4.70 ve yüzde 6 geriledi.