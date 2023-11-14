Seçimden sonra borsaya 1,5 milyon kadın yatırımcı geldi

Birol BOZKURT

2022 yılının en çok kazandıran yatırım aracı olan Borsa İstanbul 2023 yılında da yatırımcıların ilgi odağı. Borada 2023’ün başında 3 milyon 800 bin civarında olan yatırımcı sayısı 31 Ekim’e kadar 8,5 milyonu geçerek rekor kırdı. Son günlerde halka arzların da etkisiyle herkesin dilinde olan ‘borsa’ her kesimden insanın yatırım yaptığı bir yer haline geldi.

Uzmanlar bunun sebebi olarak enflasyonist ortamda tasarruf bilincinin artıyor olmasına bağlıyor. Özellikle seçimlerden sonra yatırımcıların ilgisinin artmasıyla rekorlar kıran Borsa İstanbul’a kadın yatırımcıların ilgisinin arttığı görülüyor. DÜNYA olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) özel olarak aldığımız verilere göre 31 Mayıs itibarıyla toplam yatırımcı sayısı 4 milyon 577 bin pay senedi yatırımcısının 3 milyon 201 bin 351’i erkek yatırımcı, 1 milyon 376 bin 193’ü ise kadın yatırımcıdan oluşuyordu.

Bir başka deyişle yaklaşık 5 yatırımcıdan 3’ünü erkek, 2’sini kadın yatırımcılar oluşturuyordu. 1 Haziran - 31 Ekim tarihleri arasında gelen yeni 3,5 milyon yatırımcıya baktığımızda ise kadın yatırımcıların ilgisinin arttığı görülüyor. MKK’dan aldığımız verilere göre 5 aylık sürede gelen yeni yatırımcının 2 milyon 60 binini erkek yatırımcılardan 1 milyon 451’ini de kadın yatırımcılar oluşturdu.

3 milyona yükseldi

Seçimlerin hemen ardından yatırımcı sayıları hızla yükselişe geçti. Borsada toplam yatırımcı sayısı 31 Ekim itiarıyla 8,5 milyona yükseldi. Borsadaki erkek yatırımcı sayısı 5,5 milyonu, kadın yatırımcı sayısı da 3 milyonu geçti. Böylece seçimlerin ardından borsadaki katın yatırımcı sayısı 2 kattan fazla artış gösterdi.

Kadın yatırımcıların çoğu genç

1 Haziran’dan sonra gelen yatırımcıların yaş aralıklarına baktığımızda ise borsaya en fazla ilgi gösteren kesimin gençler olduğunu söyleyebiliriz. 0-19 yaş aralığındaki kadın yatırımcıların sayısı 74 bin 500 civarında olduğu görülüyor. Ancak 20-39 yaş aralığındaki kadın yatırımcı sayısı 886 bin kişiyi geçerken, 40-59 yaş aralığında kadın yatırımcı sayısı 423 bin kişiye ulaşıyor.

60 yaşın üzerindeki kadın yatırımcı sayısı ise 69 bin kişiye ulaşıyor. Yine aynı dönemde borsaya gelen yeni yatırımcının 2 milyon 60 bin kadarı erkeklerden oluşuyor. 0-19 yaş aralığındaki erkek yatırımcı sayısı 191 bini geçerken, 20-39 yaş aralığındaki erkek yatırımcı sayısı 1 milyon 280 bini buldu. 40-59 yaş aralığındaki orta yaş erkek yatırımcı sayısı ise 510 bini buluyor. 60 yaş üstü erkek yatırımcı sayısı da aynı dönemde 77 bini geçmiş durumda.

En fazla kadın yatırımcı İstanbul’dan geldi

Şehirlere baktığımızda en fazla yeni yatırımcının İstanbul’da olduğu görülüyor. İstanbul’da 729 bin 43 yeni yatırımcının ise neredeyse yarıya yakınını kadın yatırımcılar oluşturuyor. 1 Haziran- 31 Ekim arasındaki dönemi kapsayan 5 ayda İstanbul’da 311 bin 548 kadın borsada yatırıma başlarken, 417 bin 495 erkek yatırımcı pay senedi yatırımı yaptı. İstanbul’u 340 bin yeni yatırımcı ile Ankara takip ediyor.

Ankara’da kadın yatırımcı sayısı 155 bin olurken erkek yatırımcı sayısı 185 bin oldu. Yine aynı dönemde İzmir’de borsada yatırıma başlayan 211 bin 373 yeni yatırımcının 95 bin 117’sini kadınlar, 116 bin 256’sını erkeklerden oluştu. En fazla kadın yatırımı olan diğer iller, 60 bin 114 ile Bursa, 51 bin 288 ile Antalya, 47 bin 195 ile Adana oldu. İlk 10 sıradaki diğer illerin arasında, Kocaeli, Mersin, Konya ve Kayseri yer aldı.

Yatırımcı sayısı son 2 haftadır düşüyor

Bu arada 31 Ekim’de zirveye ulaşan yatırımcı sayısı düşüşünü ikinci haftaya taşıdı. Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 10 Kasım ile sona eren haftada bir önceki haftaya göre 158 bin 344 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 8 milyon 315 bin 292'den 8 milyon 156 bin 948'e indi. Aynı hafta pay senedi değeri ise 10,89 trilyon TL'den 10,96 trilyon TL'ye yükseldi.

Kadınların portföy değeri erkeklerin çok gerisinde

31 Ekim itibarıyla toplam 8 milyon 542 bin yatırımcının 3 milyon 13 binini kadınlar oluştururken 5 milyon 529 binini erkek yatırımcılar oluşturuyor. Kadın yatırımcı sayısı artsa da kadınların portföy değeri erkeklerin çok gerisinde kalıyor. Verilere göre 3 milyondan fazla kadın yatırımcının toplam portföy değeri 277 milyar 840 milyon lirayken, erkeklerin toplam portföy değeri 1 trilyon 276 milyar lirayı buluyor.