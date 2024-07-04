Seğmen Kardeşler Gıda payları Yıldız Pazar'da bugün işlem görmeye başlayacak
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi AŞ payları bugünden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.
Haber Merkezi
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Şirket'in sermayesini temsil eden 179.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alındı.
Halka arz edilen 35.000.000 TL nominal değerli Şirket payları bugünden itibaren Yıldız Pazar'da 30,0 TL baz fiyat, "SEGMN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak.
İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.