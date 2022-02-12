Şirketler giderek gayrimenkul yatırımcısı oluyor

Barış ERKAYA

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler için bilanço takvimi sürüyor. Banka ve diğer finans şirketlerinin bilançolarını kapsam dışı bıraktığımızda 2021 bilançolarında dikkat çeken çok çarpıcı bir veri karşımıza çıkıyor. Bu da aslında son dönemde gayrimenkul piyasasında alıcı veya satıcı olan herkesin de gündelik hayatında karşısına çıkan bir durumun şirketlerin mali tablolarına yansıması ayrıca. Birçok şirketin yeni bir strateji değişikliğini ortaya koyuyor.

GAYRİMENKUL KALEMİNE DİKKAT!

Ana faaliyeti ve var oluş sebepleri zaten bu olan gayrimenkul yatırım ortaklıklarını da hesaba katmazsak şu ana kadar finansal tablolarını açıklayan 7 BIST şirketini baz alalım. Mali tabloların aktif tarafında yer alan “yatırım amaçlı gayrimenkul kalemi”, şirketlerin üretim faaliyetlerinde kullandığı arsa ve binaların dışında kalan mülklerini ifade ediyor. Bu 7 şirketin çoğunun yatırım amaçlı gayrimenkulleriyle ilgili aktif bir yatırım ve değerleme stratejisi uyguladığı görülüyor. Yani 1 yıla yakın zamandır gayrimenkul fiyatlarında yaşanan inanılmaz artışları bilanço verilerine yansıtmaya başlamış durumdalar. Daha önce bu kadar hızlı değer artışlarının ender görüldüğü zamanlarda, yatırım amaçlı gayrimenkul portföyleri bilanço içerisinde ciddi yekunlar oluşturmazken özellikle 2021 yıl sonu bilançolarında bu portföyler ciddi rakamlara doğru ilerlemeye başlamış durumda.

PORTFÖY DEĞERİNDE YÜZDE 67 ARTIŞ

Örneğin bahsi geçen 7 şirketin 2020 sonunda yatırım amaçlı gayrimenkul portföylerinin değeri 1 milyar 383 milyon TL seviyesindeyken 2021 sonu itibariyle bu portföylerin değeri 2.3 milyar TL’ye çıkmış görünüyor. Yani son 1 yılda gayrimenkul yatırımlarının değeri ortalama yüzde 67 artmış. Ki bazı şirketlerde bu artış birkaç misline çıkıyor. Elbette dediğimiz gibi bu artışlar sadece yatırım amaçlı gayirmenkullerin yansıması. Bir de üretim tesislerinin ve üzerinde kurulu olduğu arsaların değer artışları var. Şirket ismi vermeden bir örnek: Bir şirketin üretim operasyonunda kullandığı bir binanın değerinde 2020’den 2021’e sadece yüzde 14.5 artış varken aynı binanın üzerinde bulunduğu arsanın değeri yüzde 59 artmış durumda. Aynı arsanın 2020’de değer artışı ise sadece yüzde 7.8 seviyesindeymiş.

ŞİRKET DEĞERLEMELERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföyleri ise (şu ana kadar bilanço açıklayan 9 şirket için) ortalama yüzde 58 artmış durumda. Yüzde 100’ün üzerinde portföy değeri artıran şirketler de var. Bu verilere bakılırsa şirketler gayrimenkul fiyatlarındaki değişimleri ciddi şekilde bilanço yönetiminde kullanmaya başlıyor. Bu da doğrudan şirket değerlemelerini etkileyebilecek bir gelişme. Önümüzdeki bilançoları bu açıdan da detaylı incelemekte yatırımcılar açısından fayda var. Çünkü ana faaliyeti üretim olan bir şirketin gayrimenkul yatırımlarının piyasa değerine oranı yüzde 10’lara çıkıyorsa orada yakından izlenmesi gereken bir strateji olabilir