Şirketler halka arz sürecini hızlandırdı

Doğan Holding, bağlı ortaklığı Galata Wind Enerji'nin halka arzına ilişkin Garanti Yatırım ile Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" imzalandığını açıkladı.

Holding'in KAP açıklamasında "Bağlı Ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak, 11.02.2021 (bugün) tarihinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. yetkilendirilmiş olup, bu kapsamda Galata Wind Enerji A.Ş. ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. arasında "Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi" 11.02.2021 (bugün) tarihinde imzalanmıştır" ifadeleri yer aldı.

İzmir Demir Çelik'ten açıklama

Öte yandan bir halka arz açıklaması da İzmir Demir Çelik'ten geldi. İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş, bağlı ortaklığı İzdemir Enerji'nin halka arzına ilişkin TSKB'yi yetkilendirdiğini duyurdu.

Ocak ayında İzdemir Enerji'nin halka arzına ilişkin çalışmaların sürdüğünü ancak bağlayıcı bir karar verilmediğini duyuran İzmir Demir Çelik, aracı kurumlarla görüşmeler yapıldığını açıklamıştı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na bugün tarihli yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "11.01.2021 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızda İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin halka arzına ilişkin çalışmaların devam etmekte olduğu, henüz bağlayıcı karar alınmamasına karşın, çalışmaların hızlandırılması adına aracı kurumlarla görüşmeler yapıldığı belirtilmişti.

Bu kapsamda İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile "Halka Arz Aracılık ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesine İlişkin Yetkilendirme Sözleşmesi" imzalamıştır."